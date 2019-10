vor 19 Min.

Susanne Fischer will Bürgermeisterin werden

Susanne Fischer will in Kirchheim Bürgermeisterin werden.

Die 55-Jährige bewirbt sich um die Nachfolge von Hermann Lochbronner und nennt ihre Ziele. Damit gibt es schon zwei Kandidaten in Kirchheim.

Von Melanie Lippl

Nach Marktrat Ernst Striebel bewirbt sich nun ein weiterer Kandidat um den frei werdenden Bürgermeisterposten in Kirchheim – genauer gesagt: eine Kandidatin. Susanne Fischer will gewissermaßen in die Fußstapfen ihres Vaters treten. Der 2016 gestorbene Hermann Fischer war 18 Jahre Bürgermeister von Kirchheim. Seine Fußstapfen seien sehr groß, betont seine 55-jährige Tochter und ergänzt sogleich: „Ich habe zwar bestimmte Eigenschaften meines Vaters – ich bin zum Beispiel so gesellig wie er –, aber ich bin nicht mein Vater.“

Sie sei mit der Kommunalpolitik aufgewachsen, sagt Fischer, und habe sich schon immer dafür interessiert, was in der Gemeinde passiere. Dennoch hat sie als junge Frau ihre Heimat verlassen, wollte auf eigenen Beinen stehen: Ihre Ausbildung zur technischen Zeichnerin absolvierte sie in Memmingen, machte nebenbei das Fachabitur, und ging dann drei Jahre lang für ihre Firma nach Chicago. Als sie wieder nach Deutschland zurückkehrte, habe sie bald gemerkt, „dass ich in der Firma nichts mehr bewegen kann“. Sie wechselte und landete so vor gut 20 Jahren beim Bau- und Logistikunternehmen Max Wild, wo sie heute das Marketing leitet. Wie Fischer sagt, seien ihre Kollegen überrascht gewesen von ihrer Kandidatur, sie könnten sich die Firma ohne sie kaum vorstellen, aber sie habe dennoch viel positive Reaktionen auf ihre Kandidatur bekommen.

Susanne Fischer sagt, Kirchheim liege ihr am Herzen

Susanne Fischer kommt regelmäßig nach Kirchheim – selbst als sie im Ausland lebte, habe es sie hierher gezogen, etwa, um für Fronleichnam den Altar am Haus aufzubauen. „Ich habe starke Wurzeln. Den Halt gibt mir Kirchheim. Es ist der Ort, der mir am Herzen liegt.“ Anderswo Bürgermeisterin zu werden, könne sie sich nicht vorstellen. Sollte sie die Wahl gewinnen, hat Susanne Fischer vor, von ihrem derzeitigen Wohnort Rot an der Rot wieder in den Fuggermarkt zu ziehen.

In ihrer Freizeit spielt die 55-Jährige gern Klarinette. Sie war Gründungsmitglied in der Jugendkapelle, dem heutigen Blasorchester in Kirchheim. „Ich kann nicht ohne Musik“, sagt sie. Ansonsten geht sie gern in die Berge, pilgert oder fährt mit ihrem Motorrad, inzwischen ein Oldtimer. Mit der Maschine hat sie Südamerika, Asien und Afrika bereist – und genau deshalb ihre Heimat noch mehr zu schätzen gewusst, wie sie schildert. Nun will die 55-Jährige hier etwas bewegen und Verantwortung übernehmen – und bewirbt sich deshalb unter dem Motto „Gutes pflegen, Neues bewegen“ um den Chefsessel im Rathaus.

Die Bürgermeister-Kandidatin will Jung und Alt in Kirchheim zusammenbringen

Derzeit liest sie sich in die Protokolle der Marktratssitzungen ein, hat schon ein paarmal mit dem Bürgermeister gesprochen. „Es passiert ganz viel in Kirchheim“, findet sie. Was manchmal fehle, sei die Kommunikation. Sie möchte die Bürger mehr einbeziehen und dass diese wieder stolz seien. „Kirchheim ist so ein toller Ort!“ Wichtig sei ihr, Jung und Alt anzusprechen und beide zusammenzubringen. Fischer will die Vereine unterstützen und den Ort attraktiv für die Ansiedlung von Gewerbe machen. Derzeit ist sie dabei, mit allen möglichen Leuten ins Gespräch zu kommen. Noch vor der Wahl will sie die Bürger befragen und von ihnen wissen: „Wo brennt’s denn?“

Mehr über den anderen Kandidaten Ernst Striebel erfahren Sie hier: Ein erster Bürgermeister-Kandidat für Kirchheim

Warum Bürgermeister Hermann Lochbronner nicht mehr kandidiert, können Sie hier nachlesen: Bürgermeister Hermann Lochbronner hört auf

Themen folgen