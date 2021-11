Bund fördert zwei Sprach-Kitas in Türkheim

Gute Nachrichten für den Markt Türkheim: Beide Kitas der Marktgemeinde erhalten eine Finanzspritze des Bundes aus dem Programm „Sprach-Kitas – Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“.

Das Haus für Kinder St. Josef und die Kindertagesstätte St. Elisabeth bekommen für das Jahr 2022 jeweils 25.000 Euro, um die alltagsintegrierte sprachliche Bildung und inklusive Pädagogik zu fördern. Dies teil der CSU-Bundestagsabgeordnete Stephan Stracke mit.

„Während der Pandemie mussten gerade auch die Kleinsten und ihre Familien große Einschränkungen erleben. Dabei sind sprachliche Kompetenzen eine der wichtigsten Voraussetzungen, damit Kinder erfolgreich ihren Lebens- und Bildungsweg starten können. Umso wichtiger, dass der Bund jetzt die frühkindliche Bildung fördert und das Angebot weiter ausbaut“, so der Abgeordnete.

Fördergelder für Kitas in Türkheim, Memmingen und Markt Rettenbach

Die neuerliche Förderung ist Teil des Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ der Bundesregierung. Im Rahmen des Programms stellt der Bund für die Jahre 2021 und 2022 weitere 100 Millionen Euro zur Verfügung, sodass 1000 zusätzliche Sprach-Kitas unterstützt werden können.

„Hiervon profitieren vor allem Kitas, die von einem überdurchschnittlichen Anteil von Kindern mit sprachlichem Förderbedarf besucht werden, zumeist in sozialen Brennpunkten“, so Stracke.

Auch in Memmingen und in Markt Rettenbach haben Kitas für 2022 Fördermittel erhalten. Zusammen mit den Neuzugängen aus Türkheim werden damit insgesamt 37 Kindertagesstätten im Wahlkreis des Abgeordneten mit einer Gesamtsumme von rund 4,45 Millionen Euro gefördert.

Lesen Sie dazu auch

„Das Motto des Programms trifft es auf den Punkt. Durch Sprache erschließen wir unsere Umwelt, treten mit Menschen in Kontakt und eignen uns Wissen an. Deshalb freue ich mich sehr, dass der Bund zwei weitere Kindertagesstätten in meinem Wahlkreis fördert“, so Stracke in einer Pressemitteilung.