Die Irsinger Wehr ist fit für die Zukunft

Plus Irsinger Retter setzen auf die Jugend und haben die Weichen gestellt. Mit dem Neubau des Feuerwehrhauses wurde ein wichtiger Baustein angepackt. Im Herbst soll alles fertig sein.

Vergangenes Jahr musste sie pandemiebedingt komplett abgesagt, heuer bereits einmal verschoben werden. Deshalb wurde die traditionell im März stattfindende General- und Dienstversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Irsingen jetzt erst abgehalten.