Die Luft in der Türkheimer Grundschule bleibt vorerst ungefiltert

Plus Erst sollen mit einem Gesamtkonzept für Schule und Kitas die Kosten ermittelt werden. Warum der Marktrat so entschieden hat.

Die Anschaffung von Luftreinigungsgeräten für die Grundschule und die Sanierung der Ortsverbindungsstraße nach Rammingen ab der Einmündung zum Gasthaus Waldfrieden sorgten in der jüngsten Sitzung des Marktrates für längere Diskussionen.