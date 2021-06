Monatelange Bauarbeiten für neue Wasserleitung in Türkheim

Parallel zur bestehenden wird eine neue Wasserleitung verlegt. Türkheimer Bürger müssen sich deshalb auf Einschränkungen einstellen..

Die Verbraucher in Teilen Türkheims müssen sich auf Einschränkungen bei der Trinkwasserversorgung einstellen. Eine neue Wasserleitung wird parallel zur bestehenden verlegt, die Bauarbeiten haben jetzt wie angekündigt begonnen. Betroffen sind schrittweise die Anlieger im Bereich Badstraße, Keltereistraße, Waldstraße, Eulenteil, Lindenstraße, Schießanger, Eschenweg, Birkenweg, Grabenstraße und Auenweg.

Die neue Wasserleitung in Türkheim kostet rund 412.000 Euro

Gut drei Monate bis Ende August könnte es dauern, bis die neue Wasserleitung verlegt ist. Die Maßnahme kostet rund 412.000 Euro. Ob und welche Auswirkungen das auf den Wasserpreis haben wird, soll 2022 turnusmäßig überprüft werden. Bei möglichen Einschränkungen soll betroffenen Haushalten mit einer Notversorgung geholfen werden. Bürgermeister Christian Kähler erwartet aber lediglich „kurze Unterbrechungen“.

Es sei daher auch nicht nötig, eine provisorische Wasserleitung zu verlegen, die bestehende Leitung soll möglichst lange nutzbar bleiben. Die alte Wasserleitung müsse durch neue Rohre mit einem Durchmesser von 150 Millimeter ersetzt werden, da sonst die Löschwassersicherheit nicht mehr sichergestellt werden könne.

Das Trinkwasser wird abgestellt und es gibt weniger Parkplätze

Neben den Unterbrechungen bei der Trinkwasserversorgung werde es auch zu Einschränkungen bei den Parkplätzen der Sportanlagen und beim Freibad kommen, so Kähler. Um die jedoch so kurz wie möglich zu halten, soll der Ausbau gerade in diesen Bereichen mit Volldampf ausgeführt werden. Insgesamt müssen 730 Meter Leitung ausgetauscht werden und die beauftragte Spezialfirma will jeden Tag zwischen 20 und 50 Metern schaffen.

