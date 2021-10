Nächste Auszeichnung für die Türkheimer Mittelschule

Ludwig-Aurbacher-Mittelschule Türkheim bekommt Berufswahl-Siegel als Belohnung für „herausragende Projekte und Angebote zur Berufsorientierung“

„Was willst du werden?“ Eine wichtige Frage, und für junge Menschen hängt viel davon ab, dass sie darauf eine gute Antwort finden: Die Berufswahl bestimmt, wie ihr Alltag aussehen wird und welche Chancen sich ihnen bieten.

Darum unterstützt die Mittelschule Türkheim ihre Schülerinnen und Schüler mit vielen verschiedenen Maßnahmen, zum Beispiel im Rahmen von Partnerschaften mit Firmen oder eines Projekts mit Schülerpaten bei der Entscheidungsfindung. Heute hat sie dafür die Auszeichnung der Initiative Berufswahl-Siegel bekommen – als eine von 42 Schulen in Bayern in diesem Jahr.

Die Mittelschule Türkheim bekommt das Berufswahl-Siegel schon zum zweiten Mal

Aktuell tragen 128 Schulen in Bayern das Siegel. Im Jahr 2021 hat die Jury aus Lehrerinnen und Lehrern und Vertreterinnen und Vertretern von Unternehmen und Beratungsorganisationen 42 niederbayerischen, schwäbischen und unterfränkischen Schulen das Berufswahl-Siegel verliehen.

24 davon haben das Siegel zum zweiten Mal erhalten und zwei sogar schon zum dritten – das heißt, dass sie die Anforderungen seit mehr als sechs Jahren erfüllen. Für die Ludwig-Aurbacher-Mittelschule ist es die zweite Auszeichnung mit dem Gütesiegel.

An der Mittelschule in Türkheim wird viel dafür getan, dass die Schülerinnen und Schüler gemäß ihrer Interessen und Stärken einen passenden Weg in die Berufswelt finden, sagt Schulleiterin Barbara Engel. Es finden zum Beispiel Praxistage in verschiedenen Unternehmen statt. „Dabei arbeiten wir eng mit Firmen und Handwerksbetrieben aus der näheren Umgebung zusammen“, so die Schulleiterin. Mit den Firmen Tricor und Toni Maurer unterhält die Mittelschule Türkheim sogar eine spezielle Partnerschaft.

Seit Kurzem unterstützen zudem Schülerpaten Jugendliche der Ludwig-Aurbacher-Mittelschule bei ihrer Berufsfindung. Ein Jahr lang begleiten Erwachsene aus verschiedenen Wirtschaftszweigen Schüler*innen der achten Jahrgangsstufe bei deren Berufsorientierung und helfen zum Beispiel bei der Praktikumssuche oder beim Bewerbungsprozess.

Die Ludwig-Aurbacher-Schule Türkheim bietet unterschiedliche Aktionen zur Berufswahl

Zusätzlich ermöglicht die Schule im Rahmen einer Speeddating-Veranstaltung Begegnungen von Ausbildungsleitern und Schülerinnen und Schülern. „Den Jugendlichen ist klar, wie wichtig das Thema Berufsorientierung für ihre persönliche Zukunft ist. Die Maßnahmen der Mittelschule bieten eine spannende Abwechslung zum Unterrichtsalltag“, betont Barbara Engel.

„Mit dem Berufswahl-Siegel zeichnen wir Schulen aus, die bei der Beruflichen Orientierung besonders engagiert und innovativ vorgehen“, so der bayerische Kultusminister Michael Piazolo anlässlich der Verleihung.

„Sie verschaffen ihren Schülerinnen und Schülern zusätzlichen Rückenwind auf ihrem individuellen Weg. Und sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Qualitätsentwicklung der Beruflichen Orientierung vor Ort. Ich freue mich sehr, dass heute 42 Schulen aus Niederbayern, Schwaben und Unterfranken mit dem Berufswahl-Siegel ausgezeichnet werden.“ (mz)