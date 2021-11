Tante (68) und Neffe (43) streiten im Rausch

Stark alkoholisiert waren laut Polizei ein 43-Jähriger und seine 68-jährige Tante, als es am Sonntagnachmittag in Türkheim zum Streit kam.

Laut Polizei rief die 68-Jährige bei der Inspektion in Bad Wörishofen an und teilte mit, dass ihr Neffe ihre Wohnung in der Kapuzinerstraße nicht verlassen möchte. Außerdem bedrohe und beleidige er sie. Wenig später trafen die Beamten den 43-Jährigen an, kurz nachdem er die Wohnung seiner Tante verlassen hatte. Anschließend fuhren die Polizeibeamten zu der Frau, die aufgrund ihrer Alkoholisierung zunächst nicht in der Lage war zu erkennen, dass es sich um Polizeibeamten handelte. Den 43-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs, Bedrohung und Beleidigung.