11:30 Uhr

Umfrage: Wenig Interesse an Geisterspielen im Unterallgäu

Weniger als ein Viertel der Teilnehmer haben an den Geisterspielen Gefallen gefunden. Die neueste Umfrage handelt von Amateurfußball.

Von Oliver Wolff

Kürzlich wollte unsere Redaktion von den MZ-Lesern in einer Onlineumfrage wissen, ob sie Gefallen an den „Geisterspielen“ gefunden haben. Die Fußballspiele in den höchsten drei Ligen werden wegen der Corona-Pandemie unter Ausschluss der Fans abgehalten. Live-Übertragungen gibt es meist nur im sogenannten Pay-TV. Die verschiedenen Abonnements sind zusammengerechnet kostspielig.

Über die Hälfte der Leser im Unterallgäu interessieren sich nicht für Fußball

Weniger als ein Viertel der Teilnehmer, also 24 Prozent, gaben in der Umfrage an, dass sie froh sind, endlich wieder Fußball im Fernsehen zu sehen. 25 Prozent finden, zum Fußball gehören Fans im Stadion. Ungefähr die Hälfte der Befragten interessieren sich nicht für Fußball und haben ihr Häkchen dementsprechend gesetzt. An der Umfrage haben insgesamt 131 Leser teilgenommen. Online-Umfragen dieser Art sind nicht repräsentativ.

Umfrage über Saisonfortführung im Amaterfußball

Unsere neueste Umfrage auf der MZ-Internetseite handelt wieder von Fußball. Dieses Mal geht es aber um den Amateursport. Wir wollen von unseren Lesern wissen, wie sie zur Entscheidung stehen, dass der Bayerische Fußballverband (BFV) entschieden hat die aktuelle Fußballsaison bis zum 30. Juni nächsten Jahres fortzusetzen. Die aktuelle Saison geht also über einen Zeitraum von zwei Jahren. Es stehen drei Antwortmöglichkeiten zur Verfügung. Die Umfrage ist aktiv bis Montag, 15. Juni.

