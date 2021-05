Unterallgäu

Abi im „ganz normalen Pandemie-Wahnsinn“

Spaß im Abi-Endspurt: Die Schüler des Maristenkollegs in Mindelheim hatten Mottowochen, in denen mal alle in Tracht kamen oder auch als Gangster.

Plus Für die Gymnasiasten in Mindelheim beginnen am Dienstag die Abiturprüfungen. So lief die Vorbereitung am Maristenkolleg. Über winkende „Knöpfe“ und den Druck, der auf Lehrern und Schülern lastet.

Von Pauline May

Am morgigen Dienstag wird es ernst: Die erste Abiturklausur steht auf dem Plan. Nach einem ganz und gar ungewöhnlichen Corona-Schuljahr treten auch in Mindelheim die jungen Leute zur Reifeprüfung an. Eine von ihnen ist Pauline May, die ihre Erfahrungen in den letzten Wochen vor dem Abi für uns zusammengefasst hat.

