Unterallgäu

vor 17 Min.

Corona-Test mit Eieruhr: Teststation in Breitenbrunn eröffnet

Plus An drei Tagen in der Woche kann man sich nun am Rathaus Breitenbrunn auf Corona testen lassen. Bürgermeister Tempel ist dort nicht nur als Tester im Einsatz.

Von Sabine Adelwarth

In Breitenbrunn ist eine neue Corona-Teststation entstanden. Bürgermeister Jürgen Tempel hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, um schnellstmöglich eine eigene Teststation betreiben zu können. „Gerade in unserem gemeindlichen Bereich sind nicht viele Testmöglichkeiten vorhanden“, sagt Tempel. Daneben möchte er mit seinem Angebot auch die bisherigen Teststationen entlasten und ein wohnortnahes Angebot für seine Bürger bieten.

Themen folgen