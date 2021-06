Unterallgäu

06.06.2021

Die Renaissance hat besonders in Kirchheim Spuren hinterlassen

Plus Warum gerade dieser Ort im Unterallgäu so besondere Zeugnisse aus dieser Stilepoche zu bieten hat.

Von Ralph Manhalter

Boungiorno! Im dritten Teil der kunsthistorischen Reise lassen wir uns inspirieren vom Hauch des Südens. Dort, im toskanischen Florenz begann das, was als Perspektivenwechsel bezeichnet werden kann: Nicht mehr die Theologie sollte fortan im Mittelpunkt der Welt stehen, sondern der Mensch als Individuum. Nicht mehr das Streben in himmlische Sphären, versinnbildlicht durch gotische Türme der Kirchen und Dome war wegweisend, sondern die Harmonie und Ausgewogenheit klarer Flächen und Räume. In der Baukunst wie auch in der Geistesgeschichte. Willkommen in der Renaissance!

