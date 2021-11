Geschwisterchen gewünscht, einen "Blunzen" bekommen

Plus Um ein Geschwisterchen zu bekommen, lockte Erika Mussack aus Mindelheim den Storch mit Zucker. Ob die Methode wohl erfolgreich war?

Wir haben unsere Leserinnen und Leser nach ihren Geschwister-Geschichten gefragt. Die 82-jährige Erika Mussack aus Mindelheim hat uns diese Geschwister-Geschichte erzählt. Es geht um den Wunsch nach einem Geschwisterchen, die Rettung der Mutter und den ersten Gedanken, als das Baby dann endlich da war.