Unterallgäu

vor 52 Min.

Gewalt gegen Frauen ist auch im Unterallgäu ein Tabuthema

Plus Am 25. November ist internationaler Tag zur Beseitigung von Gewalt an Frauen und Kindern. Elisabeth Egg vom Frauenhaus Memmingen macht Frauen Mut, sich zu wehren.

Von Johann Stoll

Frau Egg, Sie sind Mitarbeiterin des Frauenhauses Memmingen, das neben der Stadt Memmingen auch den Landkreis Unterallgäu abdeckt. Aus welchen Notlagen heraus finden Frauen in diesem Frauenhaus Unterschlupf?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen