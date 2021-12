Schulen im Unterallgäu kämpfen mit dem Rücken zur Wand

Plus Rund 250 Kinder im Unterallgäu sind positiv auf Corona getestet, 600 weitere in Quarantäne. Weil auch Lehrkräfte betroffen sind, sind Quereinsteiger willkommen.

246 Kinder und Jugendliche sind derzeit im Schulamtsbezirk Unterallgäu mit Memmingen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das entspricht etwa 2,5 Prozent aller Kinder an den Grund- und Mittelschulen. Diese Zahl nennt Schulamtsdirektor Bertram Hörtensteiner und erklärt, warum die Pandemie für die Schulen ein Kraftakt ist.