Uralte Feuerstelle könnte Waaghaus-Plänen einheizen

Plus Bei Abbrucharbeiten kamen Relikte aus der Vergangenheit ans Licht. Welche Auswirkungen hat das auf die Sanierung des Waaghauses?

Zwar längst erkaltet, und dennoch ein „heißer Fund“: Bei den Abbrucharbeiten alter Gebäudeteile beim Waaghaus kamen an der Kirchhofmauer einige Relikte aus der fernen Türkheimer Vergangenheit ans Licht, mit denen keiner gerechnet hatte. Unter anderem wurde eine Feuerstelle entdeckt, die bei Historikern die Augen leuchten lassen könnte – sofern sich der Verdacht erhärtet, dass es sich dabei auch wirklich um einen bedeutenden Fund handelt.

Das tatsächliche Alter der Feuerstelle konnte von der Gemeinde Türkheim nicht eingeordnet werden

Auf Anfrage bestätigte Bürgermeister Christian Kähler lediglich die Entdeckung der Feuerstelle, deren tatsächliches Alter von der Gemeinde nicht eingeordnet werden konnte: „Als Grundstückeigentümer sind wir verpflichtet, alles dem Landesamt für Denkmalpflege zu melden. Dies haben wir gemacht und es finden Untersuchungen statt“, so Kähler zur MZ. Die Kirchenmauer wurde im Zusammenhang der Abbrüche frei gelegt und auf Statik und Zustand untersucht. Kähler: „Die Kirchenmauer ist alt und erhaltenswert, aber es gibt keine Überraschungen dazu“.

Ob dieser Fund Auswirkungen auf die Planungen des benachbarten Waaghauses haben wird, glaubt er aktuell nicht: „Bis jetzt hat das keine Auswirkungen auf die Sanierung des Waaghauses“, so Kähler.

Die Abbrucharbeiten waren im Zuge der Planungen der Sanierung des Waaghauses von der Marktgemeinde Türkheim veranlasst und in Abstimmung und unter Beteiligung der Diözese Augsburg und des Denkmalamtes durchgeführt worden. Die alte Kirchhofmauer war schon mehrfach öffentlich auch im Gemeinderat als mögliches Risiko bei den Waaghaus-Sanierungsmaßnahmen genannt worden.

Die Gretchenfrage: Ist das Fundament der Kirchhofmauer stabil genug, um die anstehenden Baumaßnahmen auszuhalten. Zumindest in diesem Punkt hat Pfarrer Martin Skalitzky jetzt Gewissheit: „Ja, das Fundament hält“, so Skalitzky zur MZ. Die Sanierung der im Jahr 1484 geweihten Pfarrkirche läuft derzeit auf Hochtouren, in etwa einem Monat soll das Kirchendach eingedeckt werden. Ob sich die Funde an der Kirchhofsmauer auchauf die Planung der Waaghaus-Sanierung auswirken werden, wollte Pfarrer Martin Skalitzky nicht kommentieren. Nur so viel: „Die Mauer wurde als Problem bisher offenbar unterschätzt“.

Als sich jetzt bei den Grabungen herausstellte, dass die alte Kirchhofmauer offenbar noch weit mehr Überraschungen verbarg, als ohnehin befürchtet worden war, da soll einigen Verantwortlichen der Schrecken im Gesicht gestanden haben, berichtete ein Teilnehmer der Grabungsarbeiten.

Denn nichts können die Planer der Marktgemeinde bei der ohnehin seit vielen Jahren heftig umstrittenen Sanierung des Waaghauses weniger gebrauchen als weitere zeitliche Verzögerungen. Und die werden wohl kaum zu vermeiden sein, sollte sich der Verdacht bestätigen, dass es sich bei der jetzt entdeckten Feuerstelle um ein historisch bedeutsames Relikt aus der Türkheimer Geschichte handelt, das wissenschaftliche Untersuchungen nach sich ziehen könnte.

Jetzt müssen die Türkheimer klären, wer wie viel für die Sanierung der Kirchhofmauer bezahlt

Ob dem so ist und wie es weitergeht, muss jetzt geklärt werden. Dabei geht es nicht allein um die Zukunft des Waaghauses, sondern auch um die Frage der Finanzierung der Kirchhofmauer. Ein „gemeinsames Gespräch“ zwischen allen Beteiligten sei demnächst nötig, so Pfarrer Skalitzky. Denn die Sanierung der jahrhundertealten Kirchhofmauer werde wohl „ganz schön teuer“, ahnt der Pfarrer. Die Kirchenstiftung Mariä Himmelfahrt in Türkheim muss bereits die 1,7 Millionen Euro teure Kirchensanierung stemmen – die Kosten für die Mauersanierung kommen da zur Unzeit.

Auch für die Gemeindekasse käme eine teure Sanierung der Kirchenmauer angesichts der in den nächsten Jahren geplanten Investitionen von gut 30 Millionen Euro denkbar ungelegen. Allein die Waaghaus-Sanierung kostet insgesamt rund 1,9 Millionen Euro, wovon Türkheim gut 700 000 Euro aus eigener Kasse beisteuern soll.

Die Kirchhofsmauer in Türkheim fällt in die Bauherrschaft der örtlichen Kirchenstiftung, betonte auch Nicolas Schnall vom zuständigen Bischöflichen Ordinariat des Bistums Augsburg. Für die Sanierung der Mauer müssten zunächst die Kosten ermittelt werden, darauf könne dann eine Finanzierung aufgebaut werden. Kirchhofmauern werden in der Regel zu 60 Prozent von der Diözese bezuschusst, so Schnall.

