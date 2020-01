Veranstaltungen und Co.: Das ist 2020 in Mindelheim geboten

Plus Was kann man 2020 in Mindelheim erleben? Wir haben einen Überblick über die Veranstaltungen im soeben begonnenen Jahr.

Das neue Jahr ist schon ein paar Tage alt, doch der Terminkalender ist immer noch fast jungfräulich. Damit sich das schnell ändert, kommt hier unser Veranstaltungsüberblick für Mindelheim für das Jahr 2020. So viel sei verraten: Bei der Vielzahl an Terminen müsste für jeden etwas dabei sein.

Januar

Ein Muss für alle Narren ist der Hanselaufzug, der in diesem Jahr am Samstag, 11. Januar, ab 10.30 Uhr am Oberen Tor stattfindet. Hinzu kommen zahlreiche Bälle der Faschingsgesellschaften, mit denen es im Januar losgeht.

„Ausrasten! für Anfänger“ steht am Sonntag, 12. Januar, auf dem Programm, wenn Kaya Yanar mit seinem selbstironischen Programm ins Forum kommt (Beginn: 19 Uhr).

Wer es lieber musikalisch mag: Am Donnerstag, 23. Januar, gastiert ab 19.30 Uhr „World of Musicals“ im Stadttheater. Am Freitag, 24. Januar, lassen die „Drum-Stars“ mit ihren Trommeln und Lichteffekten ab 20 Uhr das Stadttheater beben. „Simon & Garfunkel Tribute meets Classic“ kann man am Sonntag, 26. Januar, ab 18 Uhr im Forum erleben.

Februar

Der Februar steht mit zahlreichen Veranstaltungen ganz im Zeichen des Faschings – da darf natürlich der Faschingsumzug am Gumpigen Donnerstag, 20. Februar, ab 14.14 Uhr nicht fehlen.

Im Dunkeln munkeln zum Valentinstag kann man bei einer besonderen Stadtführung mit Fackeln und Laternen am Freitag, 14. Februar, ab 18 Uhr. Zur selben Zeit wird am Marienplatz der Narrenbaum gestellt.

Der Hanselabzug findet am Dienstag, 25. Februar, ab 18.30 Uhr statt.

Neben zahlreichen Ausstellungen im Salon veranstaltet der Kunstverein Mindelheim wieder seine große Schau im Forum: „Unsere Zukunft – schwarz/weiß, grau oder farbenfroh?“ wird am Samstag, 29. Februar, 19 Uhr, eröffnet und läuft dann bis Sonntag, 8. März.

März

Eine Stadtführung zum Weltfrauentag (8. März, 14.30 Uhr) widmet sich den Frauen, die Mindelheims Stadtgeschichte geprägt haben.

Getanzt wird auch nach Fasching: Keltische Rhythmen bringt die „Celtic Rhythms – Irish Dance Show“ nach Mindelheim (10. März, 19.30 Uhr, Stadttheater), südländische Musik die Formation „Cuatro Flamencos“ (12. März, 20 Uhr, Silvestersaal).

Comedian Thorsten Bär kommt mit seinem Programm „Der Bär ist los“ am Freitag, 13. März, ins Stadttheater (20 Uhr).

Das beliebte Bockbierfest in Westernach ist am Samstag, 14. März, ab 20 Uhr im Vereinsheim.

Nach einer magischen Show am Freitag, 20. März (20 Uhr, Stadttheater) steht Mindelheim im Zeichen der Jazz-Tage. Bei „Jazz isch!“ treten auf: das Michael Wollny Trio (26. März, 20 Uhr, Forum), Cristina Branco (27. März, 20 Uhr, Forum), sowie in der Sontheimer Dampfsäg die Trilok Gurtu Band (28. März, 20 Uhr) und Awa Ly (29. März, 20 Uhr).

Das Frühlingsfest in der Mindelheimer Innenstadt findet am Sonntag, 29. März, statt.

April

„Alles wie verhext!“ nennt sich ein Bibi-Blocksberg-Musical für die ganze Familie, das am Ostermontag, 13. April, ab 14 Uhr im Stadttheater aufgeführt wird.

Abba-Fans kommen am Freitag, 17. April, auf ihre Kosten (19.30 Uhr, Forum).

Der Frühjahrsmarkt findet am 19./20. April statt.

Getextet und gereimt wird wieder beim Poetry-Slam am Freitag, 24. April, ab 20 Uhr im Stadttheater.

Ein Benefiz-Konzert „Hier im Jetzt“ mit Davenport für die Sabine-Adelwarth-Stiftung findet am Donnerstag, 30. April, ab 20 Uhr im Forum statt.

Mai

Das beliebte Street-Art-Food-Festival beim Heimatstrand an der Schwabenwiese findet am Wochenende vom 2./3. Mai statt.

Der unkonventionelle Pfarrer Rainer Maria Schießler kommt am Mittwoch, 6. Mai, um 19.30 Uhr ins Forum, tags darauf gastiert dort ab 20 Uhr Chris Böttcher mit „Immer dieser Druck“, am Sonntag, 10. Mai, folgt um 19 Uhr der „Addnfahrer“; eine Woche später am Sonntag, 17. Mai, ab 18 Uhr der Bauchredner Peter Moreno.

Am Vatertag, Donnerstag, 21. Mai, wird traditionell im Eichet der Helfensteiner Tag gefeiert.

Die schönsten Oldtimer gibt es beim Pfingsttreffen am Sonntag, 31. Mai, von 10 bis 17 Uhr in der Innenstadt zu sehen.

Juni

Zurück ins Mittelalter geht es am Freitag und Samstag, 12./13. Juni, bei „Anno 1511“ auf der Mindelburg (jeweils ab 19 Uhr).

Daraufhin finden das Mittsommernachtsfest des Durahaufa im Stadtgraben (Samstag, 20. Juni, 18 Uhr) und das Weinfest der Sängervereinigung auf der Mindelburg (Freitag, 26. Juni, 19.30 Uhr) statt.

Juli

Der Colleghof wird zum Schauplatz des Spectaculum am Samstag, 4. Juli (ab 19 Uhr).

Am darauffolgenden Wochenende (11./12. Juli) wird auf dem Kathrinenberg das Kathrinenfest gefeiert.

Das Champagnatfest findet am Sonntag, 19. Juli, von 10 bis 16 Uhr am Maristenkolleg statt.

Auf die Schwabenwiese geht es für Musikliebhaber am Samstag, 25. Juli. Für diesen Abend ist das Mondlicht-Open-Air geplant.

August

Disco und gemütliches Beisammensein gehören zum Westernacher Waldfest, das auf Freitag und Samstag, 14. und 15. August, terminiert ist.

Gegen Langeweile in der Ferien- und Urlaubszeit helfen spannende Stadtführungen – etwa über die Mindelburg für junge Ritter und Burgfräulein (4. August, 14 Uhr), auf den Spuren der Jesuiten (15. August, 14 Uhr), über Georg von Frundsberg und die Mindelburg (22. August, 14 Uhr) sowie über Hexen, Huren und hohe Frauen am Samstag, 29. August, ab 14.30 Uhr.

September

Auf zahlreiche Veranstaltungen können sich die Besucher der Altstadtnacht bestimmt auch in diesem Jahr freuen. Sie findet am 18. September statt, dicht gefolgt vom Herbstmarkt (20./21. September).

Gut gefüllt ist Freitagabend, 25. September, mit „Harp around the World“ im Silvestersaal (19.30 Uhr), dem Zither-Kabarett in der Kulturfabrik (19.30 Uhr) und Kabarettist und Jongleur Timo Wopp im Forum (20 Uhr).

Oktober

Der Monat startet mit dem Familientag in und ums Forum am Sonntag, 4. Oktober, 13 bis 18 Uhr. Am Freitag, 9. Oktober, geben die Piccobello’s ein A-cappella-Konzert (20 Uhr, Forum; Wiederholung am 10. Oktober).

Tags darauf findet im Forum der siebte Mindelheimer Schenktag statt (10. Oktober, ab 8.30 Uhr).

Die bayerische Kabarettistin Luise Kinseher, bekannt als „Mama Bavaria“ vom Nockherberg, gastiert am Donnerstag, 15. Oktober, im Stadttheater (20 Uhr).

Das Herbstfest in der Mindelheimer Innenstadt ist dann am Sonntag, 18. Oktober.

Am Sonntag, 31. Oktober, beginnt die Ausstellung des Mindelheimer Fotoclubs im Forum, die auch an Allerheiligen noch geöffnet ist.

November

Auch im trüben November kann es lustig zugehen – etwa beim Kabarett mit Rolf Miller (8. November, 18 Uhr, Stadttheater) oder mit Alfred Dorfer (13. November, 20 Uhr, Stadttheater).

Ein Klavier-Abend mit Valerij Petasch findet am Samstag, 14. November, ab 19.30 Uhr im Silvestersaal statt.

Dezember

Besinnliche Stunden kann man auf dem Mindelheimer Advent erleben, der von 3. bis 13. Dezember, immer von Donnerstag bis Sonntag auf dem Kirchplatz stattfindet.

Der Allgäuer Kabarettist Maxi Schafroth kommt am Donnerstag, 10. Dezember, ins Forum (20 Uhr).

Karten für zahlreiche Veranstaltungen in (und um) Mindelheim gibt es im Vorverkauf beim Ticketservice der Mindelheimer Zeitung, Maximilianstraße 14 in Mindelheim, oder unter der Telefonnummer 08261/9913-75.