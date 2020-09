15:02 Uhr

Video: Vermisstensuche per Hubschrauber in Bad Wörishofen mit glücklichem Ende

Ein Polizeihubschrauber kreis in geringer Höhe über der Innenstadt von Bad Wörishofen im Landkreis Unterallgäu. Gesucht wird nach einer älteren Frau, die als vermisst gilt.

Großeinsatz mit Rettungskräften und mehr als 20 Suchhunden in Bad Wörishofen.

Von Markus Heinrich

Ein tief fliegender Polizeihubschrauber über Bad Wörishofens Innenstadt sorgte am Vormittag für Aufsehen. Wie von uns berichtet, war der Hubschrauber Teil einer groß angelegen Vermisstensuche - die nun ein glückliches Ende nahm.

Bereits in den frühen Morgenstunden meldete das Pflegepersonal eines Seniorenwohnheims in Bad Wörishofen, dass eine 84-jährige Bewohnerin vermisst wird. Als die Frau auch nach intensiver Suche weder im Haus noch im näheren Umkreis aufzufinden war, startete die Polizei die groß angelegte Suche. Neben dem Hubschrauber waren Polizeihunde und Suchhunde des Rettungsdienstes beteiligt.

Eine Hundestreife der DLRG entdeckte die Vermisste in einer Hecke liegend

Die intensive Suche war dann von Erfolg gekrönt. Um die Mittagszeit entdeckte eine Hundestreife der DLRG die Frau im Stadtgebiet von Bad Wörishofen. Die 84-Jährige lag nach Auskunft der Polizei in einer Gartenhecke am Boden. Die Frau sei völlig orientierungslos gewesen, zudem leicht unterkühlt. Die Tochter der Frau identifizierte ihre Mutter. Zur weiteren Untersuchung wurde die 84-Jährige in ein Krankenhaus gebracht.

Im Einsatz waren insgesamt 37 Helfer des Rettungsdienstes mit 21 Suchhunden und die DLRG-Gruppe, dazu rund 20 Polizeibeamte mit vier Suchhunden sowie ein Polizeihubschrauber.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen