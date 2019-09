00:32 Uhr

Volles Programm in den Ferien

Sechs Wochen Urlaub in den Ferien bekommen nicht alle Eltern. Aber wohin mit den Kindern während Mama und Papa arbeiten müssen? Die Antwort liefert der Kreisjugendring Unterallgäu zusammen mit der Stadt Mindelheim: Seit 2012 gibt es schon die Verlässliche Ferienbetreuung in der alten Knabenschule. Insgesamt acht Ferienwochen im Jahr kümmern sich Florian Kastenmeier und sein Team um 30 bis 40 Kinder.

Auch in diesen Sommerferien war wieder viel geboten. Von Minigolf bis Batik reichte das Angebot und natürlich standen auch kleine Ausflüge auf dem Programm. Ziele waren zum Beispiel der Wertstoffhof, die Sternwarte in Ottobeuren und der Flughafen in Memmingerberg. Und es kam auch schon Besuch vorbei. Ein Zauberer, der zusammen mit den Kids einen Trick einübte. Der Stadtgärtner von Mindelheim baute zusammen mit den Kindern ein Insektenhotel und gemeinsam mit Christos Georgiadis schrieben sie einen Feriensong. Höhepunkt war aber die 50 Meter lange Wasserrutsche auf der Schwabenwiese, die zusammen mit der Jugendfeuerwehr Mindelheim aufgebaut wurde und allen riesigen Spaß gemacht hat.

Wer jetzt Lust hat auch mal dabei zu sein, hat in den Herbstferien wieder die Möglichkeit dazu. Mehr Informationen gibt es auf der Homepage des KJR Unterallgäu oder auf Instagram jugendarbeit_mindelheim. (mz)

