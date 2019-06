vor 59 Min.

Von Changchun an den Heimenegger Weg

Die Mindelheimer Firma BBG stellt Weltneuheiten vor: Formenträgersystem zur Glasveredelung für Panoramadächer

Von Wilhelm Unfried

„Hightech entsteht nicht nur in Silicon Valley, sondern auch in Schwaben“, lobte Mindelheims Bürgermeister Stephan Winter die Aktivitäten bei der Firma BBG am Heimenegger Weg. Das von Hans Brandner geführte Unternehmen besteht seit 20 Jahren. Es ist von 30 auf 110 Mitarbeiter gewachsen und nun auf drei Kontinenten unterwegs. So kamen zu der Feier in Mindelheim auch Mitarbeiter der Vertretungen aus Changchun (China) und den USA und natürlich viele (potenzielle) Kunden. Sie wurden mit einer Fülle von Neuheiten überrascht, die nun zum Patent angemeldet werden.

Der Werkzeug-, Maschinen- und Anlagenbauer BBG hat sich auf die kunststoffverarbeitende Industrie spezialisiert. Neben vollständigen Produktionsanlagen konzipiert, entwickelt und fertigt BBG Werkzeuge für das Verarbeiten von verschiedensten Materialien. Lösungen für den Leichtbau und die Fertigung von Faserverbund-Bauteilen bilden weitere Schwerpunkte.

Wer durch eine Windschutzscheibe eines BMWs oder Audis oder gar aus einem Airbus A350 den Himmel betrachtet, schaut mit großer Wahrscheinlichkeit durch ein Glas, das mithilfe des Mindelheimer Unternehmens fixiert wurde. BBG ist ein internationaler Anbieter für Technologien rund um das Verbinden von Glas und Kunststoff. Und die Tüftler von BBG ließen sich in den vergangenen Monaten einiges einfallen, und stellten zum Geburtstag gleich mehrere Neuheiten vor, darunter Formenträgersysteme für große Autogläser. Sie helfen speziell beim Umgießen von großflächigen Autogläsern wie zum Beispiel einteiligen Panoramadächern. Ebenfalls erstmals zu sehen war eine weitere Innovation, die BBG zusammen mit der Weidmüller Interface GmbH & Co. KG entwickelt hat: die BBG Remote Maintenance Box, mit der eine sichere und zuverlässige Fernwartung von Maschinen und Anlagen per VPN auch in China durch die Great China Firewall hindurch möglich ist.

Techniker aus dem Werkzeugbau führten live verschiedene, zum Patent angemeldete Neuheiten vor, die den Fertigungsprozess vereinfachen und die Bauteilqualität verbessern: den automatisierten Trennmitteleintrag durch einen Roboter sowie ein Scheibenumgusswerkzeug mit PUR-Anguss-Trimmer und Zickzack-Entlüftungsschieber. Beide Innovationen sollen die Qualität verbessern und Zeit sowie Material zu sparen, so BBG.

Hans Brandner übernahm 1999 die Vorläufergesellschaft BBG. Innerhalb kurzer Zeit wurde daraus ein internationaler Anbieter für die Automobilindustrie. Ein Großteil des Firmenumsatzes wird außerhalb Deutschlands erwirtschaftet, fast 40 Prozent in Asien. Als einen Schlüssel zum Erfolg bezeichnet Brandner das umfassende Leistungsangebot, man biete Fertigungslösungen vom Werkzeug bis zur kompletten Produktionsanlage.

Zum 20. Geburtstag gab es einen Familientag für Mitarbeiter und Angehörige sowie Gäste. Ein buntes Programm und viel Informationen erwartete die Besucher. Darunter waren ein Barfußpfad, Reaktionstests und auch ernsthafte Dinge, wie die Erfassung als Stammzellenspender bei den Maltesern. Bürgermeister Stephan Winter erwähnte noch einen wichtigen Aspekt: „Ich danke dafür, dass junge Menschen bei BBG in Mindelheim Ausbildung und Karriere machen und so in der Region bleiben können. Damit tragen Sie dazu bei, die Lebensqualität im Landkreis Unterallgäu zu verbessern.“

