Was passiert, wenn ein Mensch vermisst wird?

Plus Etwa jeden zweiten Tag wird im Unterallgäu ein Mensch als vermisst gemeldet. Was die Polizei dann tun kann – und wo es Grenzen gibt.

Man kann sich vorstellen, wie unendlich groß die Erleichterung einer Wiedergeltingerin gewesen sein muss, als ein Polizeihubschrauber am Wochenende ihren 83-jährigen Ehemann, der von einem Spaziergang nicht mehr nach Hause zurückgekehrt war, im Dickicht ausmachen konnte. Dank der schnell eingeleiteten Suche der Polizei konnte der leicht dehydrierte Mann, der offenbar gestürzt war und nicht mehr alleine aufstehen konnte, aus seiner Notlage befreit werden. (Hier kommen Sie zum Originalbericht: Vermisster Mann dank Such-Hubschrauber entdeckt ). Nicht immer geht es so schnell, einen Menschen wiederzufinden, der plötzlich von der Bildfläche verschwindet. Wir sprachen mit Holger Stabik vom Polizeipräsidium Schwaben Süd/West in Kempten über dieses Thema.

Wie oft werden Menschen im Unterallgäu vermisst?

148 Mal wurden im vergangenen Jahr Menschen im Unterallgäu als vermisst gemeldet, in diesem Jahr ist die Tendenz laut Polizeisprecher Stabik bislang dieselbe. Das ist der niedrigste Wert der vergangenen fünf Jahre, 2017 waren es sogar 252 Vermisstenfälle. Im Durchschnitt wird also jeden zweiten Tag ein Unterallgäuer als vermisst gemeldet. Allerdings sind diese Zahlen mit Vorsicht zu genießen: Beispielsweise können Minderjährige, die mehrfach aus einem Heim „ausbrechen“, die Statistik schnell mal nach oben verschieben. Und auch minderjährige Flüchtlinge, die zu ihren Verwandten ins Ausland ziehen, ohne sich abzumelden, gelten als vermisst. Die Polizeistatistik gibt laut Stabik keine Auskunft darüber, wie viele Fälle geklärt wurden und wie lange eine Person vermisst wurde oder wird. „Der Zeitrahmen kann dabei von wenigen Minuten oder Stunden bis hin zu vielen Jahren gehen.“

Vermisstenfälle im Unterallgäu 2014 bis 2019 1 / 16 Zurück Vorwärts Immer wieder geraten Vermisstenfälle auch in die Öffentlichkeit, etwa wegen der Suchmaßnahmen: Hier ein Auszug aus den vergangenen fünf Jahren im Unterallgäu, der auch zeigt, wie unterschiedlich die Vermisstenfälle sind.

August 2019: Ein 83-Jähriger bricht in Wiedergeltingen zu einem Spaziergang auf und kehrt nicht mehr zurück. Seine Frau ruft die Polizei, eine große Suchaktion beginnt. Der Polizeihubschrauber entdeckt den Senior im Dickicht: Der Mann war offenbar gestürzt, leicht dehydriert und konnte nicht mehr selbstständig aufstehen.

August 2019: Ein 50-Jähriger aus Tussenhausen wird vermisst. Die Polizei sucht mit Hubschrauber, Suchhunden und per Öffentlichkeitsfahndung. Dank Hinweisen konnte der Mann wohlbehalten aufgefunden werden.

November 2018: Ein 81-Jähriger wird in Türkheim vermisst: Er ist von einem Spaziergang nicht mehr zurückgekehrt. Gerade als Feuerwehr und Hundestaffeln alarmiert werden sollen, kommt die Entwarnung: Nach fast zweistündiger Suche fand eine Polizeistreife den Mann.

Oktober 2018: In Mindelheim wird ein 58-Jähriger vermisst, der nach einem Besuch in der Kreisklinik nicht nach Hause zurückgekehrt ist. Die Polizei sucht eine Woche lang mit Hubschrauber und Wärmebildkamera – ohne Erfolg.

Juli 2018: Die Suche nach einer vermissten Frau führt zu einem größeren Einsatz in und über Bad Wörishofen: Auch ein Hubschrauber ist vor Ort. Dessen Besatzung entdeckt die Frau nahe eines Feldweges zwischen Bad Wörishofen und Jengen.

Juni 2018: Eine Patientin einer Fachklinik, die dringend ärztliche Hilfe benötigt, wird in Bad Wörishofen gesucht. Mehrere Streifen und ein Hubschrauber sind im Einsatz und finden die Frau nach zwei Stunden.

Oktober 2017: Ein 74-Jähriger, der an Demenz leidet, wird in Bad Wörishofen vermisst. Er ist plötzlich aus dem Eingangsbereich der Therme verschwunden, seine Frau sucht ihn zwei Stunden selbst und informiert dann die Polizei. Der gelingt es nach mehr als zwei Stunden, den Mann zu finden.

Juni 2017: Ein 17-jähriges Mädchen, das in der Schweiz als vermisst gilt, taucht in Ettringen auf. Sie ist aus ihrem Elternhaus geflohen und zu einer Onlinebekanntschaft ins Unterallgäu gereist.

Februar 2017: Eine 74-Jährige wird in Bad Wörishofen vermisst. Trotz der Suche mit Hubschraubern und Hunden konnte sie nur noch tot gefunden werden. Die Polizei geht davon aus, dass die Frau versehentlich in einen Bach gefallen ist.

August 2016: Ein Spaziergänger findet im Wald südlich von Bad Wörishofen die sterblichen Überreste einer Person. Wie sich herausstellt, handelt es sich um einen 87 Jahre alten Unterallgäuer, der 2014 als vermisst gemeldet wurde. Hinweise auf ein Fremdverschulden kann die Polizei nicht feststellen.

Juli 2016: Ein 66-Jähriger aus Bad Wörishofen wird vermisst. Vermutlich ist er zuletzt mit einem Fahrrad unterwegs gewesen. Er bleibt verschwunden.

Mai 2016: In einem Seniorenwohnheim in Bad Wörishofen wird ein 84-jähriger dementer Mann vermisst. Er lebt erst seit Kurzem dort und ist völlig ortsunkundig. Sechs Polizeistreifen suchen stundenlang vergeblich. Kurz vor Mitternacht wird ein Autofahrer in Türkheim auf den Senior aufmerksam und fährt ihn nach Bad Wörishofen zur Polizei.

März 2015: Eine 16-Jährige aus Bad Grönenbach wird vermisst. Sie hat die elterliche Wohnung verlassen und ist seitdem nicht mehr aufgetaucht. Gut eine Woche nach der Öffentlichkeitsfahndung im Juni 2015 wird sie in Norddeutschland entdeckt. Entscheidenden Anteil hatte ein Hinweis aus der Bevölkerung.

Dezember 2014: Die Polizei sucht einen 78 Jahre alten, demenzkranken Mann, der sich zu Fuß vom Kreis-Seniorenwohnheim in Türkheim entfernt hat. Sieben Streifen und ein Hubschrauber sind im Einsatz. Am nächsten Tag meldet sich die Pächterin eines Gasthofs aus Ettringen. Dort hat sich der Gesuchte über Nacht unbemerkt eingemietet. Als die Wirtin am Morgen mit dem 78-Jährigen spricht, merkt sie, dass dieser orientierungslos ist und seinen Namen nicht nennen kann. Sie verständigt die Polizei.

Mai 2014: Eine 67-Jährige kehrt abends nicht von ihrem Spaziergang in einem Wald bei Ottobeuren heim, weshalb Angehörige sie als vermisst melden. Am Folgetag entdeckte die Polizei die Frau im Wald: Sie ist dort an einer natürlichen Todesursache gestorben.

Welche Personengruppe wird im Unterallgäu am häufigsten vermisst?

In den vergangenen Jahren gefühlt ansteigend waren die Vermisstenzahlen im Zusammenhang mit Demenz, so der Polizeisprecher. Einen weiteren großen Teil machen Jugendliche, (Sucht-)Kranke und Suizidgefährdete aus. „Der erwachsene, gesunde Vermisste ist eher die Seltenheit, es gibt aber natürlich immer wieder Fälle, in denen von einem Unglück oder einer Gewalttat ausgegangen werden muss“, sagt Stabik. Aber: „Ebenso gibt es Menschen, die alle Brücken hinter sich abreißen und so als vermisst gelten.“

Was tut die Polizei?

Geben Angehörige eine Vermisstenanzeige auf, so wird die Polizei als erstes versuchen, ein komplettes Bild über die vermisste Person zu bekommen. Dazu gehören neben den Grundsteinen wie einer Personenbeschreibung, einem Foto und einer Auflistung der mitgeführten auffälligen Gegenstände auch Ermittlungen zum Umfeld: Wo hält sich die Person auf? Gab es Streit? Einen Grund für das Verschwinden – etwa Krankheit oder Schwermut?

Anhand dessen werde dann das weitere Vorgehen entschieden: Es werden Bekannte und Verwandte befragt, Wohnungen und Örtlichkeiten im Freien abgesucht. Die Polizei erkundigt sich bei Ärzten und Krankenhäusern und bei Taxiunternehmern, Bahn und Busunternehmen, ob sie den Vermissten oder die Vermisste gesehen haben.

Auch Rettungsdienste (mit Personensuchhunden), die Feuerwehren, das Technisches Hilfswerk, die Wasserwachten sowie eine Öffentlichkeitsfahndung kommen als weitergehende Maßnahmen in Betracht. Zudem sucht die Polizei natürlich im internen Fahndungssystem nach dem Vermissten. Streifen und Polizeisuchhunde können eingesetzt werden, dazu Drohnen oder ein Polizeihubschrauber – dessen Einsatz hängt allerdings vom Wetter und dem Einsatzort ab.

Werden Fälle von vermissten Kindern und Jugendlichen anders behandelt die von Erwachsenen?

Es besteht laut Stabik ein gravierender Unterschied, ob Kinder und Jugendliche oder ein Erwachsener vermisst werden: Bei Ersteren liegt eine sogenannte „Vermissung“ bereits dann vor, wenn ihr Aufenthaltsort unbekannt ist und sie ihren gewohnten Lebenskreis verlassen haben. Bei Erwachsenen muss noch eine Gefahr für Leib und Leben dazukommen. „Man gesteht ihnen also ein gewisses Recht auf Verschwinden zu“, erläutert Stabik. „Das ist auch der Grund, warum nicht gleich jede Vermisstenmeldung auch in eine Vermisstenanzeige und -suche mündet.“ Die Öffentlichkeitsfahndung stelle relativ hohe Anforderungen an den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. „Sie ist erst als eine der letzten Suchmöglichkeiten vorgesehen oder andersherum: Die Polizei ist verpflichtet, erst nahezu alle anderen Möglichkeiten auszuschöpfen.“

Der Grund dafür ist simpel: Der Vermisste kann in die Veröffentlichung seiner Daten nicht einwilligen. Gerade über das Internet verbreiten sich Namen und Bilder rasend schnell und werden selbst dann, wenn der Vermisste wieder aufgetaucht ist, nicht überall gelöscht. Deshalb muss die Polizei jedes Mal die Persönlichkeitsrechte des Betroffenen abwägen mit den Gefahren, die ihm drohen, sollte er nicht gefunden werden.

Wie lange werden Menschen in der Regel vermisst?

„Grob gesagt erledigt sich ein Großteil aller Vermissungen noch am selben oder innerhalb der darauffolgenden Tage“, erklärt Holger Stabik. Hintergrund ist beispielsweise, dass ein Unglücksfall vorliegt und die Person hilflos aufgefunden wird, dass Demenzkranke an einer unerwarteten Stelle aufgegriffen werden oder dass Kinder und Jugendliche als vermisst gemeldet werden, weil sie nicht zum vereinbarten Zeitpunkt zu Hause sind, wenige Stunden später aber wieder auftauchen. Es gibt aber natürlich auch ungeklärte Fälle, bei denen Personen tatsächlich von der Bildfläche verschwinden und nicht wieder auftauchen. Über die Hintergründe kann dann oft nur gerätselt werden.