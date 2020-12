vor 17 Min.

Wegen Corona: Breitenbrunner Bürgerversammlung goes YouTube

Die Bürgerversammlung in Breitenbrunn gibt es heuer virtuell.

Plus Breitenbrunns Bürgermeister Jürgen Tempel blickt „virtuell“ auf das Jahr zurück. Das ist nun auf der Videoplattform YouTube zu sehen.

Von Sabine Adelwarth

Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen – und so hat Breitenbrunn kurzerhand eine virtuelle Bürgerversammlung ins Leben gerufen. „Wenn im Lockdown Vereine und Gaststätten schließen müssen, ist es nicht nachvollziehbar, eine Bürgerversammlung abzuhalten“, sagt Bürgermeister Jürgen Tempel. Mit der Präsentation, die eigentlich an der Leinwand die Bürger informieren sollte, machte er nun eine virtuelle Bürgerversammlung daraus und lud sie auf die Gemeindehomepage. Einen Live-Stream könne er technisch nicht stemmen und auch für seine Bürger halte er eine zeitlich begrenzte Online-Versammlung für schwierig. In dem Video spricht Tempel direkt zu den Bürgern.

Bürgermeister Tempel: "Gute Mischung im neuen Gemeinderat"

Er bedankt sich für die Wiederwahl und sagt, dass im neuen Gemeinderat eine gute Mischung aus neuen Ideen und Erfahrung entstanden sei. Erfreulich sei die stabile Entwicklung der Einwohnerzahlen mit steigendem Trend. „Gerade die Kinderzahlen bis drei Jahren übertreffen wiederholt alle Erwartungen.“ Seit 2018 werden über 120 Kinder gezählt, in den Vorjahren waren es zwischen 60 und 80 Kinder. Somit leben 2377 Einwohner in der Gemeinde.

Angespannte Haushaltsjahre liegen hinter der Gemeinde, die jetzt wieder im soliden Bereich angekommen ist, so Tempel. Auf 5,5 Millionen Euro beziffert er den Haushalt 2019. Seit 2013 ist das Haushaltsvolumen angestiegen, besondere Spitzenwerte von über sieben Millionen Euro sind 2017 und 2018 auszumachen, für Investitionen wie die Weiherkette in Bedernau, die Sanierung der MN 8, das neue Kanalsystem und das Regenrückhaltebecken. „Ein neues Feuerwehrfahrzeug, Anbau des Kindergartens Breitenbrunn und Glasfaser wurden realisiert.“ Die Rücklagen konnten um etwa 100.000 Euro gesteigert werden.

Trotz Corona stehen die Finanzen wie geplant

„Fast alle Einnahmen haben sich wie geplant oder sogar besser als erwartet entwickelt.“ Auf der Ausgabenseite wurden manche Haushaltsansätze überschritten. So wurden etwa im Bedernauer Kindergarten für knapp 10.000 Euro neue Fenster eingebaut, in Hohenschlau musste ein defekter Hydrant erneuert werden. Ein Feuerwehrfahrzeug musste repariert werden und eine Restzahlung der Sanierung der Weiherkette war fällig. 2019 seien keine weiteren Kredite geplant gewesen. „Mein Ziel, die Verschuldung unter zwei Millionen Euro zu senken, haben wir knapp verfehlt. Eine Schuldenfreiheit liegt noch in weiter Ferne.“

Um die hohen Betriebskosten der Bedernauer Therme zu senken, soll eine Hackschnitzelhalle mit Solaranlage gebaut werden. Die Heizungsanlage im Feuerwehrhaus Loppenhausen wurde erneuert. Im Abwassersystem wurden mehrere neue Pumpen eingebaut. Tempel appellierte an die Bürger, keine alten T-Shirts, Strumpfhosen oder Putzlappen in der Toilette zu entsorgen.

Die Bauarbeiten im Baugebiet „Nördlich Grüntenweg“ Breitenbrunn sind in vollem Gange und werden heuer noch zu Ende sein. Bewerbungen für einen Bauplatz können ab jetzt im Rathaus abgegeben werden.

Feuerwehr bekommt kommendes Jahr ein neues Fahrzeug

Ein neuer Spielplatz auf dem Sportgelände des SV Bedernau erfreut künftig die kleinen Bürger und die Feuerwehr Breitenbrunn bekommt 2021 ihr neues Feuerwehrfahrzeug. Auch für den Bahnübergang Bahnhofstraße in Breitenbrunn gibt es positive Nachrichten: Laut Bahn soll 2022 eine Halbschranke gebaut werden. Die Untersuchung der ehemaligen Hausmülldeponie in Loppenhausen ist abgeschlossen. Nach Zustimmung der Behörden kann nun saniert werden. Die Sanierung der B16 nördlich von Loppenhausen ist so gut wie fertig. „Das war ein wirklich großes Projekt.“

Der Wasserzweckverband hat mehr investiert als vorgesehen. „Manche Anlagenteile der Wasserversorgung wurden früher als geplant erneuert.“ Bis 2023 soll die Wasserversorgung weiter saniert und verbessert werden. Noch immer seien die versteckten Wasserrohrbrüche ein großes Problem, so Tempel. Besonders erfreulich sei die Nachricht, dass die Trinkwasserqualität immer besser werde. „Offensichtlich haben wir verantwortungsvolle Landwirte, die sicherlich hier einen Beitrag geleistet haben.“

Bürgermeister Jürgen Tempel blickt auf YouTube auf das Jahr 2020 zurück.

Lesen Sie auch:

Themen folgen