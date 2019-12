Weihnachtswunder: ein spektakuläres Geschenk

Plus Die Sankt-Lukas-Sammlung Bad Wörishofen gehört zu den bedeutendsten Sammlungen ihrer Art in Deutschland. Nun gibt es eine spektakuläre Zustiftung.

Die Bad Wörishofer Sankt-Lukas-Sammlung gilt als eine der bedeutendsten Sammlungen für religiöse Kunst in Deutschland. Eine spektakuläre Zustiftung verspricht nun eine interessante Zukunft. Der Aufbau eines Kulturhauses geht voran.

Rückblende: Vor zwei Jahren, kurz vor Weihnachten 2017, ging im Bad Wörishofer Haus Bartholomäus das Telefon. Ein älterer Herr fragte, ob er hier bei der Sankt-Lukas-Stiftung sei und eröffnete dem damaligen Hotelinhaber Bartholomäus Ernst, dass er von seinem Bruder eine große Kunstsammlung geerbt habe. Der Anrufer war Philipp Riederle aus Burgau. Er und seine Schwester Maria waren die Erben ihres Bruders Johann Riederle, der über 60 Jahre lang leidenschaftlich Krippen, religiöse Kunst, Figuren und antike Möbel gesammelt hatte.

„Es war und es ist eine umfangreiche, großartige Sammlung“, berichtete Bernhard Ledermann senior bei der Eröffnung der Sonderausstellung im Haus Bartholomäus. Ledermann selbst war in den vergangenen zwei Jahren, ebenso wie Bartholomäus Ernst und der Mitstifter der Sankt-Lukas-Sammlung, Wilhelm Königer, mehrmals in Burgau, um mit den Erben Absprachen zur Übergabe des Erbes zu führen. „Für alle Beteiligten war diese Zeit nicht einfach, oft belastend“, gestand Ledermann. „Die Geschwister Riederle als Erben wollten den Wunsch ihres Bruders erfüllen, rangen um die beste Lösung“, berichtete Ledermann. Insofern sei eine gewisse Skepsis durchaus verständlich gewesen.

Die Kunstsammlung sollte in eine Stiftung übergehen

Der Bruder Johann Riederle hatte sein Erbe nicht klar geregelt, zu Lebzeiten aber den Wunsch geäußert, dass seine Sammlung nach seinem Tod in eine Stiftung übergehen soll. Mehrmals hatte er frühere Ausstellungen im Bad Wörishofer Haus „Bartholomäus“ besucht. Davon wussten die Geschwister Riederle und wandten sich deshalb an Bartholomäus Ernst.

„Unser Bruder wollte selbst eine Stiftung in Burgau aufmachen“, berichtet Philipp Riederle. Dazu sei es aber nicht gekommen – auch weil die Gebäude, das denkmalgeschützte Elternhaus in der Burgauer Altstadt und das frühere Wohnhaus von Johann Riederle, das gleich an das Elternhaus angrenzt, für Ausstellungszwecke nicht unbedingt geeignet seien, merkt Philipp Riederle an. Beide Häuser mit Grundstücken zählen nun neben zahlreichen Kunstgegenständen zu der umfangreichen Zustiftung, die unlängst an die Bad Wörishofer Sankt-Lukas-Stiftung gegangen ist. „Ich hoffe, dass die Sammlung unseres Bruders in Bad Wörishofen eine Zukunft hat“, betont Philipp Riederle. Seiner Schwester und ihm sei es ein Anliegen gewesen, dass die Kunstgegenstände nicht zerstreut werden.

Die aktuelle Ausstellung, in der bereits einige Möbel und Kunstgegenstände der Sammlung Riederle gezeigt werden, hat Philipp Riederle bereits gesehen. Sie gefällt ihm sehr gut. Insbesondere die zahlreichen aufgestellten und aufgehängten Engel aus der Sammlung seines Bruders brächten weihnachtliche Freude und den Lobpreis Gottes, von dem im Evangelium die Rede ist, eindrucksvoll zum Ausdruck.

Ein Haus der religiösen Kunst, des Brauchtums und der Kultur soll entstehen

Bartholomäus Ernst zeigte sich bei der Eröffnung der aktuellen Ausstellung dankbar für die Entwicklungen der vergangenen Jahre. „Es ist für mich unfassbar, was geschehen ist“, sagte er. Die Ausstellung sei auch eine Johann-Riederle-Gedächtnisausstellung. Die Sammlung Riederle betrachtet Bartholomäus Ernst als eine „sehr gute Ergänzung“ für die Bad Wörishofer Sankt-Lukas-Stiftung, die es der Stiftung in Zukunft ermögliche, noch besser den christlichen Jahreslauf zu dokumentieren. Große Figuren seien die beachtenswertesten Zugänge, meint Bartholomäus Ernst, der auf keinen Fall ein Museum errichten will. Vielmehr hat er vor einem guten Jahr mit Umbaumaßnahmen begonnen, bei denen ein Haus der religiösen Kunst, des Brauchtums und der Kultur entstehen soll.

Bartholomäus Ernst hat vor zehn Jahren die Sankt-Lukas-Stiftung gegründet, um die von ihm in Jahrzehnten aufgebaute Krippen- und Kunstsammlung über seinen Tod hinaus zu erhalten. Ein Großteil der Objekte sind bereits der Stiftung übertragen worden. Bartholomäus Ernst betrachtet die Sammlung deshalb nicht mehr als sein Eigentum, sondern als der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt. Er und Wilhelm Königer haben die Stiftung darüber hinaus mit hohen Summen finanziell bedacht und werden ihr Erbe der Stiftung zur Verfügung stellen. Im ersten Bauabschnitt wurden in den vergangenen Monaten sieben Mietwohnungen errichtet. Dieser Abschnitt soll in den nächsten Wochen abgeschlossen sein.

Nach der Sonderausstellung geht es in Bad Wörishofen mit Bauabschnitt zwei los

Nach dem Abschluss der Sonderausstellung wird dann Bauabschnitt zwei gestartet. Dann entsteht im vorderen, nach Norden ausgerichteten Teil des Gebäudekomplexes das geplante Kulturhaus. „Unser Glaube gehört nicht ins Museum“, betont Bartholomäus Ernst. Deswegen erhofft er sich, dass es ihm, der Sankt-Lukas-Stiftung, dem Freundeskreis der Stiftung und der Stadt Bad Wörishofen gelingt, in der Kneippstadt eine weitere Attraktion zu errichten: ein belebtes Haus, in dem der christliche Glaube begreifbar wird. Die Zustiftung Riederle bietet dazu neben den erwarteten Mieteinnahmen der neu errichteten Wohnungen auch finanzielle Möglichkeiten.

Öffnungszeiten Die Sonderausstellung der Bad Wörishofer Sankt-Lukas-Stiftung im Haus Bartholomäus, Erlenweg 7, ist bis zum 19. Januar jeweils von Donnerstag bis Sonntag von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Gruppen können unter der Nummer 08247 / 96180 eigene Termine vereinbaren.