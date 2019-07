Wenn für Feuerwehren im Unterallgäu Sekunden zählen

Plus Gerade im Sommer steigt die Waldbrandgefahr wie die Feuersbrunst in Mecklenburg-Vorpommern zeigt. Wie gut die Wehren in der Region vorbereitet sind.

Wie bei einer schweren Krankheit kann die Diagnose „Waldbrand“ zunächst eine Schockstarre auslösen. Doch um abzuwarten bleibt da keine Zeit, es zählt jede Sekunde. Die Feuerwehr muss sofort in den Einsatz. In Haselbach wurde genau dieses szenario jetzt geübt. Die Idee dazu hatte Georg Paulus. Er war lange Jahre Kommandant der Feuerwehr Haselbach und ist Vorsitzender der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Mindelheim.

Schon eine glimmende Zigarette kann einen Waldbrand auslösen

Insgesamt fünf Feuerwehren waren im Einsatz, um einen angenommenen Waldbrand zu löschen. Auch viele Zuschauer aus den umliegenden Dörfern verfolgten das Spektakel. Dass bei hohen Temperaturen Zigaretten, ein heißer Auspuff oder Glasscherben Brände erzeugen können, weil schon der kleinste Funke ausreicht, schilderte Revierförster Stephan Kreuzer. Gerade jetzt ist die Waldbrandgefahr besonders hoch.

Die Feuerwehrleute wurden auch über verschiedene Brandtypen informiert. So brennt bei einem Lauffeuer meistens Gras und so ein Bodenfeuer ist recht schnell unterwegs und kann etwa von einem Grill ausgehen. Beim „Erdfeuer“ fängt der Boden an zu brennen. Möglich ist das durch Wurzeln oder pflanzliche Einlagerungen. Sehr selten finden sich im Wald „Stammfeuer“ mit Einzelbränden, so Kreuzer. Meist gehe die Brandgefahr durch falsches Verhalten von Menschen aus, erklärte der Förster. Nur ein Bruchteil der Brände sei natürlichen Ursprungs.

Warum Laubbäume besser als Nadelbäume einem Feuer trotzen

Der aktuelle „Waldumbau“ mit Laubmischwäldern ist nach Auskunft Kreuzers für den Brandschutz ein Meilenstein. Denn Laub brenne weniger als trockene Nadeln am Boden. Offenes Feuer im Wald ist verboten. Wenn aber die Gefahr von Borkenkäferbefall besteht, sind so genannte „Mottfeuer“ erlaubt, um das Material zu beseitigen. Dabei müsse das Feuer aber ständig überwacht sein, so Kreuzer. Bei Trockenheit oder starkem Wind seien solche Feuer natürlich nicht zulässig. Die Hitzestrahlung des Feuers verlange einen breiten Schutzstreifen, andernfalls könnten die Flammen überspringen. Spätestens mit Einbruch der Nacht müsse alles gelöscht sein, sagte der Fachmann. Außerdem sei es ratsam, so Kreuzer, Gemeinde und Feuerwehr im Vorfeld über das Mottfeuer zu informieren.

Wenn es durch ein Mottfeuer zu einem Feuerwehreinsatz kommt, muss der Brandverursacher dafür zahlen. Der Experte forderte die Waldbesitzer auch auf, sich mit den Rettungspunkten im Wald vertraut zu machen, damit im Notfall Einsätze besser koordiniert werden können.