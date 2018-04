vor 37 Min.

Wenn sich alle fast einig sind

Wie die Fraktionsvorsitzenden den Haushalt sehen und in welchen Punkten sich die Parteien uneins sind.

Von Leonie Küthmann

Erstmals seit zwölf Jahren wurde der Haushalt des Landkreises Unterallgäu einstimmig verabschiedet. Das heißt jedoch nicht, dass sich die Parteien in allem einig sind. Eine große Frage lautet: Was hat Vorrang – die Senkung der Kreisumlage oder der Schuldenabbau?

CSU Innerhalb der CSU war man sich einig: Die Kreisumlage soll gesenkt werden. Nach anfänglichen Diskussionen habe man sich schließlich zu einer Senkung um 0,5 Prozentpunkte „durchgerungen“ – auch wenn einige angesichts der sprudelenden Steuereinnahmen eine Senkung um einen Prozentpunkt für angemessen gehalten hätten, erklärte die Fraktionsvorsitzende Roswitha Siegert. Die Senkung komme vor allem den Gemeinden zugute, für deren Entlastung es folgende Argumente gebe: „Der Landkreis hat Mehreinnahmen. Zudem bedeutet höhere Steuerkraft bei den Gemeinden niedrigere Schlüsselzuweisungen.“ Überdies steigen die Investitionen und die laufenden Kosten für Pflichtaufgaben der Gemeinden. Der haushaltspolitische Sprecher der CSU, Rudolf Jackel, betonte, dass Freiräume an die Gemeinden weitergegeben werden müssen und die Schuldentilgung nicht nur im Kreis, sondern auch in den Gemeinden vorangetrieben werden sollte. Otto Göppel, Vertreter der Bürgermeister, stimmte seinen Kollegen zu: „Durch den verstärkten Zuzug ins Unterallgäu stehen die Gemeinden vor vielen neuen Aufgaben.“ Er hofft auf eine weitere Senkung der Kreisumlage im nächsten Jahr.

Freie Wähler Auch den Freien Wählern ist die Senkung der Kreisumlage wichtig: Trotz des Bestrebens des Landkreises, weiterhin Schulden abzubauen, dürfe man nicht vergessen, dass die Gemeinden Interesse hätten, ihre eigenen Haushalte über eine niedrige Kreisumlage optimieren zu können, betonte der Vorsitzende Reinhold Bäßler. Bis 2026 will der Landkreis schuldenfrei sein. Beide Ziele, die Entschuldung des Landkreises und die Senkung der Kreisumlage, können laut Bäßler im vorgelegten Haushalt vereint werden.

SPD Der Schuldenabbau sei ein Ziel „im Sinne der SPD“ und zeuge von Weitblick und Verantwortung, sagte Michael Helfer. Für den Fraktionsvorsitzenden ist der Haushalt 2018 ein „erster großer Schritt“ in diese Richtung. Mit der Senkung der Kreisumlage sei seine Partei allerdings nicht einverstanden, man habe sie „nicht gewollt“. „Die Gemeinden wären auch ohne diese Senkung gut über die Runden gekommen.“ Jedoch betonte Helfert: „Sie gefährdet das Ziel des Schuldenabbaus aber nicht und ist aus unserer Sicht in der vorgeschlagenen Höhe gerade noch hinnehmbar.“ Nicht akzeptabel findet die SPD hingegen die finanzielle Entwicklung am Gymnasium in Ottobeuren. Momentan zahle der Landkreis zwei Drittel des Defizites, während der Freistaat Bayern sich laut Helfert „aus seiner ureigensten Aufgabe – Bildungsangebote in der Region vorzuhalten – zurückzieht“. „Wir sollten uns das nicht gefallen lassen und uns nicht mit ein paar Lehrerstellen abspeisen lassen, die der Freistaat Bayern uns als großzügiges Geschenk anbietet.“

Bündnis 90/ Die Grünen Aus Sicht der Grünen beweist die Senkung der Kreisumlage, dass der Landkreis ein „fairer Partner der Kommunen ist“, wie die Vorsitzende Doris Kienle es ausdrückte. Zufrieden ist man innerhalb der Partei darüber, dass man „das erste Mal seit Jahren“ keinen Schuldenabbau fordern müsse, sondern dieser in die Tat umgesetzt wird. Vorrangiges Ziel sei außerdem eine „Mobilität, die diesen Namen verdient“. Der Flexibus sei hier ein Anfang und mache Hoffnung auf weitere große Schritte hinsichtlich der Klima-, Energie- und Verkehrswende.

JWU Der Haushalt entspricht den Vorstellungen der JWU: „Deutlicher Schuldenabbau im Kernhaushalt, Rücklagenbildung in den Zweckverbänden zur Abfinanzierung unserer Schulsanierungen bis 2026, alle notwendigen Investitionen in Hoch- und Tiefbau werden getätigt, Flexibus wird auf die Reise gehen“, zählte der Vorsitzende Andreas Tschugg auf und ergänzte: „Und all das ohne nennenswerte Entnahme aus der Rücklage und bei sinkender Kreisumlage – wie einfach ist es, bei derartig sprudelnden Steuereinnahmen Politik zu machen.“ Zwar hätte die JWU die Kreisumlage lieber um einen Prozentpunkt gesenkt, mit dem Kompromiss von 0,5 Prozentpunkten könne sie aber „sehr gut leben“. „Vielleicht sollten wir auch bei unserem eigenen Haushalt nach möglichen Sparpotenzialen suchen“, sagt Tschugg an die Adresse derer, „die mit dem aktuellen Beschlussvorschlag noch Bauchweh haben und lieber mehr Geld für den Schuldenabbau, beziehungsweise eine Rücklagenerhöhung gesehen hätten“.

ÖDP/ Bürger für die Umwelt Der aktuelle Haushaltsplan enthalte fast alle Forderungen der ÖDP, erklärte die Fraktionsvorsitzende Rosina Rottmann-Börner. Hinsichtlich des Schuldenabbaus betonte sie: „Mehrmals kam das Argument, dass sich der Landkreis auf Kosten der Kommunen entschulde. Dieses Argument ist nur zum kleinen Teil nachvollziehbar, denn viele der Investitionen des Landkreises kommen den Bürgern zu – und diese Bürger sind eben auch Bürger der Kommunen.“ Mit der Senkung des Hebesatzes sind ÖDP und Bürger für die Umwelt teilweise einverstanden: „Wir hatten eine Senkung um 0,3 Prozent als für alle vertretbar angesehen“, betonte die Vorsitzende und forderte: „Die Beratungen für 2019 sollten nicht von vorneherein auf eine Senkung der Kreisumlage ausgerichtet sein.“

