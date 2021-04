Wer kann Computer spenden?

Eine Mindelheimer Initiative versucht, sozial schwächere Jugendliche mit Laptops und Computern auszurüsten. So kann jeder mithelfen.

Corona hat vieles durcheinandergewirbelt, nicht zuletzt bei Kindern und Jugendlichen. Präsenzzunterricht ist seit einem Jahr eher die Ausnahme als die Regel. Derzeit dürfen nur noch Abschlussklassen in den Schulen unterrichtet werden. Für alle anderen heißt das: Die Schule findet daheim vor dem Computer statt. Was aber tun Kinder und Jugendliche aus sozial schwachen Familien, die keinen eigenen Computer oder ein Laptop besitzen? Ihnen will nun eine Initiative aus Mindelheim helfen.

Claudia Fußwinkel, Fred Schüttler, Daniel Mayr und Frank Rattel vom Bund Naturschutz, dem Heimatstrand und dem Repair Café wollen die Braunschweiger Initiative „Hey, Alter!“ nach Mindelheim bringen. Die Idee dahinter ist ganz einfach: Alte Rechner für junge Leute.

Privatpersonen und Unternehmen können ihre alten Computer an "Hey, Alter!" spenden

„Momentan sind wir ganz am Anfang und freuen uns über jede Unterstützung“, sagt Claudia Fußwinkel. Gesucht werden ausrangierte Rechner, die aufbereitet werden können, um sie anschließend an Schülerinnen und Schüler in unserer Region zu verschenken.

Deshalb bitten die Initiatoren Privatperson oder Unternehmen um Unterstützung. „Spendet eure alten Computer und Laptops für diesen guten Zweck“, appellieren sie an die Hilfsbereitschaft.

Gesucht werden Laptops oder Rechner, idealerweise inklusive Kamera und Mikrofon, am liebsten komplett mit Tastatur und Maus, gerne auch Tablets. Die Rechner sollten maximal fünf Jahre alt sein, mindestens einen 2 GHz Dual Core Prozessor und 4 GB RAM haben und alle Komponenten sollten funktionsfähig sein.

Auch Geldspenden sind willkommen

Die zur Verfügung gestellten Rechner sollten möglichst datenfrei sein. Unabhängig davon werden sämtliche Speicher neutralisiert. Anschließend werden das Betriebssystem Ubuntu Linux, ein Browser und LibreOffice installiert. Nach erfolgreichem Testlauf erhält der Rechner den „Hey, Alter!-Stempel“ und geht in die Verteilung an Kinder und Jugendliche. Angeliefert werden können die gespendeten Rechner dienstags und donnerstags von 10 bis 15 Uhr in der Geschäftsstelle Bund Naturschutz, Bahnhofstraße 20 in Mindelheim. (Eingang über Parkplatz hinterm Haus) oder dienstags bis donnerstags von 15 bis 20 Uhr bei Claudia Fußwinkel, Hungerbachgasse 7 in Mindelheim. Außerhalb dieser Zeiten können Spenden auch nach Absprache abgegeben werden (Kontakt per E-Mail an die Adresse: mindelheim@heyalter.com). Auch Geldspenden sind über das Spendenkonto des Bund Naturschutz möglich unter dem Stichwort Hey, Alter!

Die Initiative arbeitet auch mit Schulen zusammen, die alle angeschrieben werden oder bereits kontaktiert wurden. Wenn Schulen für Kinder dringend einen Laptop benötigen, können sie sich per Mail unter mindelheim@heyalter.com melden. Angegeben werden sollte die Anzahl der benötigten Laptops oder Computer.

