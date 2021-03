vor 21 Min.

Wie das Türkheimer Gymnasium durch die Corona-Krise kommt

Plus Das Joseph-Bernhart-Gymnasium hat alles getan, um die Lerndefizite durch den Digital-Unterricht so gering wie möglich zu halten. Ob das gelungen ist, muss sich erst zeigen.

Von Alf Geiger

Turbulente Monate hat das Türkheimer Joseph-Bernhart-Gymnasium hinter sich. Für Schulleiter Josef Reif steht nach wochenlanger „Digitalbetreuung“ fest: „Digitale Beschulung kann trotz funktionierender Tools persönliches Unterrichten auf Dauer nicht adäquat ersetzen.“ Sein Fazit: „Mehr als zwölf Monate Corona-Pandemie mit teilweise stark eingeschränktem Unterricht haben den Leistungsstand der Schülerinnen und Schüler spürbar beeinflusst.“

Finanziell und organisatorisch hat das JBG die Corona-Krise gut gemeistert

Finanziell kommt beim JBG aber keine Krisenstimmung auf, wie VG-Kämmerer Claus-Dieter Hiemer bei der jüngsten Sitzung des Zweckverbandes mitteilen konnte: Zum Jahresende 2020 konnten die Schulden aus dem 16,25-Millionen-Projekt Generalsanierung auf inzwischen rund 4,3 Millionen Euro abbezahlt werden. Auf Basis der aktuellen Planungen wäre der Zweckverband zum Ende des Jahres 2025 wieder schuldenfrei. Geleitet wurde die Sitzung vom Verbandsvorsitzendem, Landrat Alex Eder.

Zwei Grundsätze standen für die Verantwortlichen am Türkheimer Gymnasium in dieser Zeit im Vordergrund: Die Verantwortung für die Kinder und Jugendlichen und eine verlässliche und verbindliche Kommunikation zwischen allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft, so Reif bei der Sitzung des Zweckverbandes. Die Schule bemühe sich, alle Beteiligten stets über Abläufe und Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten. Insgesamt besuchen derzeit 637 Schülerinnen und Schüler das JBG, 101 in der Jahrgangsstufe 5, 456 in der Jahrgangsstufe 6 bis 11 und 80 in der Jahrgangsstufe 12.

Das JBG setzte auf das Kommunikationstool „Teams“, das laut Reif eine Mischform von „Live-Unterricht und Arbeitsaufträgen nach Stundenplan ermögliche.

Für seine Schüler hat Reif daher ein großes Lob: „Die meisten Schüler machen sehr gut mit und lassen sich auf die geforderten Arbeitsformen ein.“ Es sei besonders schwierig, ein angemessenes Arbeitspensum zu finde: „Wir hoffen, dass wir im Austausch mit den Schülern die Balance zwischen Überforderung und Unterforderung halten.“

Die zentrale Rolle komme da natürlich auch den Lehrkräften zu, denen Reif vor dem Zweckverband für die „verlässliche und gewissenhafte Betreuung“ seinen ausdrücklichen Dank aussprach.

Ein Problem, das in Corona-Zeiten aber nicht zu lösen sei: Die täglichen Bildschirmzeiten der Kinder und Jugendlichen nehmen deutlich zu.

Der Schulleiter ist sich sicher, dass bewährte und etablierte Instrumentarien auch in „normalen Zeiten“ künftig als Bereicherung des Präsenzunterrichts eingesetzt werden und nennt dafür als Beispiel das cloudbasierte, stiftbasierte Arbeiten. Im Juli soll eine groß angelegte Schülerbefragung weitere Erkenntnisse zum Bereich der digitalen Ausstattung und des Digitalunterrichts bringen.

Das Türkheimer Gymnasium blieb in der Corona-Krise von Teilschließungen und Quaratänemaßnahmen verschont

Weil das Joseph-Bernhart-Gymnasiums Türkheim im Herbst von Teilschließungen oder umfangreichen Quarantänemaßnahmen verschont blieb, liege die Schule bei der Stoffvermittlung „meist gut in der Zeit“. Allerdings werde sich erst bei der Rückkehr in den Präsenzunterricht ein konkretes Bild über den wirklichen Leistungsstand der Schülerinnen und Schüler ergeben: „Dann gilt es, die Kinder und Jugendlichen mit Augenmaß wieder an das Schulleben und den Unterricht heranzuführen“, weiß Reif.

Dies gelte insbesondere für die Viertklässler der Grundschulen, die sich für den Übertritt ans Gymnasium entscheiden. Sie sollen im Herbst „sachte und mit Fingerspitzengefühl an das Gymnasium herangeführt werden“, betont Reif.

Das Joseph-Bernhart-Gymnasium Türkheim bietet seit dem Schuljahr 2020/2021 eine Einführungsklasse für interessierte Schülerinnen und Schüler von Real- und Wirtschaftsschulen sowie aus den M-Zweigen der Mittelschulen an. Die Erfahrungen nach dem ersten Halbjahr sind positiv: „Die Zufriedenheit ist groß, die Schülerinnen und Schüler meistern den Übertritt gerade auch mit Blick auf die Pandemie erstaunlich gut und stellen eine wohltuende Bereicherung des Schullebens dar“, sagt Reif. Auch für das kommende Schuljahr liegen bereits Meldungen vor.

Seit Frühjahr des vergangenen Jahres folgen alle im Bereich der Digitalisierung ergriffenen oder gewünschten Maßnahmen einem umfassenden Konzept, der „Digitalstrategie 2020“. So konnte erreicht werden, dass man „im laufenden Betrieb“ gezielt und mit Augenmaß Verbesserungen im Bereich der Soft- und Hardware erreichen konnte und man bereits wenige Monate nach Ausbruch der Pandemie über alle Werkzeuge und Tools verfügte, die man zur Sicherstellung eines umfänglichen Digitalunterrichts benötigt. Reif stellt daher zufrieden fest, dass „alle nötigen digitalen Unterrichts- und Kommunikationsformen an der Schule inzwischen etabliert und eingeübt sind“.

Lesen Sie dazu auch:

Positive Nachrichten konnte VG-Kämmerer Claus-Dieter Hiemer bei der Sitzung des Zweckverbandes präsentieren: Das Ergebnis des Jahres 2020 liege durch geringere Ausgaben insgesamt rund 54.000 Euro über Plan, also besser als erwartet. Die „Sonderrücklage Tilgung Generalsanierungskredite“ wurde wie geplant um 239.000 Euro aufgestockt und beläuft sich zum Jahresende 2020 auf rund 2,2 Millionen Euro.

Der Verwaltungshaushalt des Jahres 2021 schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 908.000 Euro und weist laut Hiemer „keine Besonderheiten“ und auch keine gravierenden Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr auf.

Der Landkreis Unterallgäu und der Markt Türkheim tragen die ungedeckten Kosten des Verwaltungshaushaltes von rund 800.000 Euro im Verhältnis 80/20. Das Thema „Digitalisierung“ unter Einbeziehung aller bekannten Förderprogramme stelle mit 130.000 Euro den Schwerpunkt bei den Investitionen im Bereich der Schulausstattung im Jahr 2021 dar.

Lesen Sie dazu auch: Drei-Stufen-Plan: Abwarten an Schulen

Neues Schuljahr, neue Zeitrechnung am Türkheimer Gymnasium

Themen folgen