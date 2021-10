Wiedergeltingen

Süße Geschenke von Baggerführer Bertram

Plus Die neue Kindertagesstätte in Wiedergeltingen wird groß gefeiert. Bischof Bertram Meier sieht in der neuen Kita auch ein „Gotteshaus“.

Von Franz Issing

Dieser Kirchweih-Sonntag wird in die Annalen der Gemeinde und der Pfarrei St. Nikolaus eingehen. Ein Tag, an dem die kleinsten Bürger von Wiedergeltingen im Mittelpunkt des Geschehens standen. Die Rede ist von der Segnung und offiziellen Inbetriebnahme des Neubaues der Kindertagesstätte, zu der Bürgermeister Norbert Führer viel Prominenz begrüßen konnte.

