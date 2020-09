11:31 Uhr

Wiedergeltinger Burg zieht auf Tieflader um

Plus Das von Bürgern errichtete Gebäude stand der Kindergarten-Erweiterung in Wiedergeltingen im Weg. So umging die Gemeinde den Abriss.

Von Markus Heinrich

Der Begriff Mobilheim hat in Wiedergeltingen eine neue Dimension erreicht. Eine Burg auf Rädern rollte im Schneckentempo durch den Ort.

Bis es dazu kam, war eine Menge Maßarbeit erforderlich. Denn eines sollte nicht passieren: ein Transportschaden. Seit gut 25 Jahren gibt es die Wiedergeltinger Burg nun schon. Und wenn es nach ihren Fans geht, dürfen es gerne noch ein paar Jahre mehr werden. Deshalb hatte sich die Gemeinde auch für dieses ungewöhnliche Projekt entschlossen.

Weil der Kindergarten erweitert wird, musste die Spielburg weichen. Es gab nur zwei Alternativen: Abriss oder Transport. Doch die Suche nach einem neuen Standort gestaltete sich zuletzt schwieriger als gedacht. Übrig blieb am Ende das Sportgelände von Wiedergeltingen, Heimat der Spielvereinigung Wiedergeltingen. Ob die gemauerte Burg diesen Umzug überhaupt übersteht, fragte sich aber nicht nur Bürgermeister Norbert Führer. Entsprechend behutsam gingen die Experten nun zu Werke. Um sieben Uhr morgens begannen die Arbeiten. Die Burg wurde für das Verladen auf einen Sattelschlepper vorbereitet. Ein Schwerlastkran sollte das Bauwerk dafür anheben. Paul Haller hat die Arbeiten verfolgt. Erst gegen Mittag habe man die Burg erstmals vorsichtig und zur Probe angehoben. Als die Burg dann endlich auf dem Tieflader stand, war ein erster wichtiger Schritt geschafft. Doch noch stand die Fahrt durch den Ort bevor.

Der neue Standort für die Burg ist gefunden

„Sehr langsam und vorsichtig“ sei das gute Stück durch Wiedergeltingen gerollt, sagt Haller. Erst gegen 20 Uhr traf der Transport am Sportplatz ein. Auch das Abladen klappte.

Nun steht die Burg auf dem Vorplatz des Sportheimes und bleibt dort auch. Denn an ihren bisherigen Standort wird der Kindergarten-Erweiterungsbau stehen. Bespielt werden dürfe die Burg nicht, das sagte Bürgermeister Führer bereits im Juli. Sie werde nur zu Dekorationszwecken erhalten.

Die Burg hatten vor etwa 25 Jahren Wiedergeltinger Bürger und der Führung von Josef Unsin errichtet. Sie sollte im Zuge der Kindergarten-Erweiterung eigentlich auf einen Grünstreifen vor dem Feuerwehrhaus umziehen. Das war dann aber nicht möglich, wie sich zeigte. Dazu hätte zunächst der Bebauungsplan geändert werden müssen. Auch andere Standortvorschläge wie am Friedhof oder an der Stechmücke schieden aus.

Gegen den Standort am Sportplatz hatte es zunächst ebenfalls Bedenken gegeben, weil, so war zu hören, womöglich Probleme beim Aufstellen eines Festzeltes entstehen könnten. Mit 10:2 hatte der Gemeinderat diesen Standort aber dann beschlossen.

Mit dem Umzug steht der Erweiterung des Kindergartens St. Nikolaus in Wiedergeltingen nichts mehr im Wege. Das neue Gebäude soll laut Bürgermeister Norbert Führer am 29. September 2021 eröffnet werden.

