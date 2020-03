vor 34 Min.

Wiedergeltinger Gemeinderat wirft Landrat Fahrlässigkeit vor

Die Verkehrsführung an der Einmündung der Ortsverbindungsstraße von Türkheim in die MN10 bleibt ein Zankapfel zwischen Gemeinde und dem Landratsamt. Die Wiedergeltinger fordern in diesem Bereich eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf der MN10 und Stoppschilder.

Eine Stellungnahme des Landratsamtes zur Verkehrsführung an der MN 10 schlägt im Wiedergeltinger Rat hohe Wellen.

Von Wilhelm Unfried

Erneut für heftige Diskussionen sorgte in der jüngsten Gemeinderatssitzung, die noch vor der Corona-Krise stattfand, eine schriftliche Stellungnahme von Landrat Hans-Joachim Weirather über die Verkehrsführung an der Einmündung MN 19/Ortsverbindungsstraße Türkheim. Wie mehrfach berichtet, sieht der Gemeinderat diese Einmündung als sehr gefährlich an und verweist auf mehrere Unfälle, die sich dort ereignet haben.

Die Wiedergeltinger Gemeinderäte forderten eine Stopp-Stelle

Als Sofortmaßnahme wollten die Wiedergeltinger Räte dort eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf der MN 10 und eine Stopp-Stelle an der Einmündung. Dies wurde aber von der Unfallkommission abgelehnt, als Ersatzmaßnahme wurde ein Baum an der MN 10 gefällt, um die Sicht der Autofahrer, die von Türkheim kommend auf die Kreisstraße einfahren, zu verbessern. Weiter beschäftigte das Gremium ein Beschwerdebrief des Fischereivereines. Reiter würden ihre Pferde zum Baden in den Gewässern verleiten, was den Fischen nicht so gut bekomme.

Bürgermeister Norbert Führer legte dem Gemeinderat eine Antwort von Landrat Hans-Joachim Weirather vor, der zur Verkehrslage im Bereich der Einmündung der Ortsverbindungsstraße von Türkheim auf die Kreisstraße MN 10 Stellung bezog. Der Landrat betonte nochmals, dass er die Entscheidung der Unfallkommission, bestehend aus Vertretern des Landratsamtes, der Polizeiinspektion Bad Wörishofen und dem Straßenbauamt Kempten, nachvollziehen könne.

„Das ist grob fahrlässig“, so der Kommentar von Gemeinderat Anton Weißenhorn jun. zur Stellungnahme des Landrates. Gemeinderätin Barbara Kugelmann schlug vor, jetzt erst einmal abzuwarten. Am 1. Mai werde es auch im Landkreis personelle Änderungen geben und die Landratsbewerber, deren Vorstellung sie bislang gehört habe, seien sehr offen für eine eingehende Diskussion, die Situation nachhaltig zu entschärfen.

Gemeinderat und Verkehrsreferent Axel Fischer stellte zu einem weiteren strittigen Thema fest, dass der Landkreis in der Pflicht stehe, die Radfahrer am Ende des Radweges am Ortseingang von Wiedergeltingen durch das Anbringen einer Einfädelungsspur in die MN 10 nachhaltig zu schützen. „Die Radfahrer als gleichberechtigte Verkehrsteilnehmer werden hier benachteiligt,“ so der Kommentar des Wiedergeltinger Verkehrsreferenten.

In einem weiteren Tagesordnungspunkt beschäftigte sich der Gemeinderat mit einem Brief des örtlichen Fischereivereines an die Gemeinde. Die Fischer beklagen darin „katastrophale“ Verschmutzungen im Bereich der örtlichen Kiesgrube. Der Verein bemängelt in seinem Schreiben, dass die Leute immer verantwortungsloser würden und der Verein nicht mehr die „Müllmänner“ für ihr Pachtgewässer sein wollten.

"Badende" Pferde im Fischweiher sorgen für Ärger

Auch die Belastung durch Pferde, die in der Kiesgrube von ihren Haltern „zum Baden“ angehalten würden, sei ein großes Problem für die Fischerei und auch die angelegten Flachwasserzonen. Darüber hinaus würden die Pferde den Uferbereich mit „ihren Hinterlassenschaften“ verschmutzen. Nicht zuletzt auch offene Feuerstellen, über die Holzkohle in das Gewässer gelangen, würden für die Fischzucht zu einem ernst zu nehmenden Problem.

In seiner Beschlussfassung legte der Gemeinderat ab sofort ein Verbot für „Reiter“ fest, das Ordnungsamt der VG Türkheim wurde beauftragt, entsprechende Schilder zu bestellen und im Zufahrts- und Uferbereich aufzustellen.

Ferner wurde die Verwaltung beauftragt, alle Möglichkeiten zu prüfen, in der auch das Thema „Bußgeld für Verschmutzungen“ geprüft wird.

