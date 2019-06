vor 19 Min.

Wild-West auf der Autobahn bei Memmingen endet vor Gericht

Angeklagter kommt mit einer Ermahnung davon. Warum die Richterin auch auf die Hauptbelastungszeugen sauer ist

Richterin Barbara Roßdeutscher ist richtig sauer. Soeben hat sie den Beschluss des Gerichts bekanntgegeben, das Strafverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und gefährlicher Körperverletzung gegen den 51-jährigen Angeklagten gegen Zahlung einer Geldbuße einzustellen. Hauptgrund ist das Ausbleiben der beiden Hauptbelastungszeugen, die sich aus „beruflichen Gründen“ entschuldigt haben. Dies kann und will das Gericht nicht akzeptieren. So fasst die Richterin einen zweiten Beschluss, in dem die ausgebliebenen Zeugen mit einem Ordnungsgeld belegt werden. Beide hatten das Verfahren durch eine Anzeige bei der Memminger Polizei in Gang gesetzt – umso unverständlicher blieb jetzt deren Fernbleiben.

Staatsanwältin Katharina Kling hatte in ihrer Anklageschrift massive Rechtsverletzungen durch den Angeklagten vorgetragen. So soll er im August vergangenen Jahres auf der Autobahn bei Memmingen ein Fahrzeug rechts überholt haben. Als dessen Fahrer dies mit der Lichthupe quittierte, habe der Angeklagte absichtlich massiv abgebremst, so dass sogar der Notbremsassistent des nachfolgenden Autos ausgelöst wurde.

Showdown im Memminger Gewerbegebiet

Damit nicht genug: Der nachfolgende Autofahrer verständigte per Handy die Polizei und verfolgte den Verkehrsrowdy auch nach Verlassen der Autobahn beim Memminger Kreuz. Im Gewerbegebiet Memmingen Nord soll es zum „Show-down“ gekommen sein. Fahrer und Beifahrer des verfolgenden Wagens seien auf das zunächst stehende Fahrzeug des unbekannten Mannes zugegangen, als dieser plötzlich Gas gegeben und sein Auto beim Wegfahren das Knie des Beifahrers berührt habe. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Memminger Polizei den flüchtenden Autofahrer ermitteln.

Eine gänzlich andere Version boten der Angeklagte und dessen Verteidigerin Dr. Silke Ackermann. Er habe auf der Autobahn lediglich eine verkehrsbedingt entstandene Lücke zum Einscheren auf die linke Spur genutzt. Durch eine fahrzeugbezogene App seines Handys könne bewiesen werden, dass es zum fraglichen Zeitpunkt kein massives Bremsmanöver gegeben habe. Im Gewerbegebiet habe er sich durch die auf ihn zukommenden Zeugen bedrängt gefühlt. Er sei weggefahren, ohne dass er jemand angefahren habe.

Nur ein Augenzeuge war zur Verhandlung nach Memmingen gekommen

Dem Gericht stand lediglich ein Augenzeuge zur Verfügung, der im Fond des Verfolgerfahrzeugs mitgefahren war. Im Zeugenstand konnte oder wollte er sich jedoch an wesentliche Punkte nicht mehr genau erinnern, während er bei der polizeilichen Vernehmung noch exakte Angaben lieferte, die den Angeklagten belastet hatten.

Angesichts der dünnen Beweislage erging auf Vorschlag der Strafverteidigerin mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft durch das Gericht der Beschluss, das Verfahren gegen Zahlung einer Geldbuße von 2000 Euro einzustellen. Der Angeklagte entging damit einer deutlich höheren Geldstrafe und einem Führerscheinentzug.

Dagegen nehmen sich die Ordnungsgelder gegen die beiden ferngebliebenen Belastungszeugen vergleichsweise milde aus. Sie bewegen sich im unteren dreistelligen Bereich. (wm)

