Wörishoferinnen zieht es auf die Showbühnen

Plus Singen, klettern, kochen – wo Talent und Einsatzfreude gefragt sind, waren heuer so viele Kandatinnen aus Bad Wörishofen vertreten wie noch nie zuvor in einem Jahr. Für manche geht der Traum noch weiter.

Von Markus Heinrich

Rauf auf die Showbühne, das scheint heuer ein beliebtes Ziel für Bad Wörishoferinnen zu sein. Die Kneippstädter Präsenz im Unterhaltungssektor war selten so groß wie 2020. Manchen winkt sogar noch der große Erfolg.

Singen, klettern, kochen: Es gibt offenbar nichts, was man in Wörishofen nicht gut kann. Musikschullehrerin Alexandra Jörg beispielsweise überzeugt derzeit bei „ The Voice of Germany“ ein Millionenpublikum. Der Marktanteil der Show lag kürzlich immer bei über 20 Prozent der 14- bis 49-Jährigen.

Sangeskunst demonstrierte heuer auch Melanie Ast, die es bei „ Deutschland sucht den Superstar“ mit Dieter Bohlen beinahe in die Live-Shows geschafft hätte. Vor der großen Reise der Besten nach Südafrika war für Ast aus Bad Wörishofen bei „DSDS“ die Reise aber zu Ende. Die 27-Jährige stand nicht auf der Liste jener Kandidaten, die es laut RTL in die Endrunde geschafft hatten. Ast war beim Casting in Füssen weitergekommen und durfte beim Recall im österreichischen Sölden antreten. „Das war krass, ich konnte das kaum glauben“, sagte Ast zu den Reaktionen auf ihren Auftritt. Zehntausende Klicks auf ihr Video, und „unheimlich viele liebe Nachrichten“ hat sie gesammelt.

Melanie Ast aus Bad Wörishofen stellte sich bei „DSDS“ dem Urteil von Dieter Bohlen. Bild: Stefan Gregorowiu/TV Now

Auch die Jüngsten zieht es auf die Bühne. Gerade erst zeigte die 12-Jährige Florentine Metz aus Bad Wörishofen, wie man mit Kraft, Ausdauer und viel Mut zum Ninja Warrior wird. Sie tat dies bei der gleichnamigen Show, „Ninja Warrior Kids“, beim Fernsehsender RTL. „Als ich Anfang dieses Jahres gehört habe, dass es dieses Jahr auch eine Ausgabe für Kinder geben wird, war klar: Ich will mich bewerben“, sagt die Schülerin. Unter 1200 Bewerbern konnte sie sich tatsächlich durchsetzen. Auf diesen Auftritt hat sich Florentine Metz lange und mit viel Aufwand vorbereitet.

Bei „Ninja Warrior Kids“ zeigte Florentine Metz aus Bad Wörishofen, was sie drauf hat. Bild: Markus Hertrich/TV Now

Durch die Regeln zum Corona-Infektionsschutz waren die Trainingsmöglichkeiten ja spärlich gesät. Sporthallen mussten schließen. Florentines Papa Robert Metz packte deshalb selbst mit an und baute seiner Tochter einen Trainingsparcours im Keller. Weniger Action, dafür umso mehr Genuss bringt derweil Antonina Biebrich auf die Fernsehschirme der Deutschen. Die Chefköchin aus dem Bad Wörishofer Luxushotel Steigenberger „Der Sonnenhof“ war angetreten, um die Kochshow „ Das perfekte Dinner“ bei VOX zu gewinnen. Dabei hat sie sich offenbar so gut verkauft, dass andere Sender auf sie aufmerksam wurden. Nun kocht Biebrich beim ARD Buffet. Der nächste Termin steht schon fest. Am 30. November wird Biebrich wieder vor Fernsehkameras zeigen, wie man recht schnell etwas Leckeres zaubern kann.

Die Wörishofer Antonina Biebrich serviert mittlerweile auch beim ARD Buffet im Fernsehen. Bild: Sonnenhof

Dass sie ein großes Herz hat, bewies die 30-Jährige ebenfalls. Die 5000 Euro, die Biebrich als angebliche „Friseurin Ina“ bei „Das perfekte Dinner“ gewann, hat sie persönlich in die Dominikanische Republik gebracht, wo sie einst gearbeitet hat. Das Geld ging an das Hilfsprojekt „Dominino“. Beschafft wurden dafür ein Strom-Aggregat und Material zum Skateboardfahren. Mit ihrem Fernsehengagement trat Biebrich übrigens in die Fußstapfen ihres Chefs Jörg Richter. Der Küchendirektor des Sonnenhofs in Bad Wörishofen hatte sich bereits im Dezember 2019 bei „Mein Lokal, dein Lokal“ bei Kabel 1 dem öffentlichen Urteil gestellt.

Ebenfalls noch gut im Rennen ist Alexandra Jörg, die an der Bad Wörishofer Musikschule Gesang unterrichtet. Bei „The Voice of Germany“ von SAT.1 und ProSieben überzeugte sie mit „Die Kleptomanin“ von Friedrich Holländer, einem Lied aus den 1930er Jahren. Respekt habe sie vor dem Auftritt gehabt, der zugleich eine Ehre gewesen sei, sagte Jörg. Von der Show erhofft sich die Gesangslehrerin berufliche Impulse, denn Jörg hat sich selbstständig gemacht. Wann sie zum nächsten Mal bei „The Voice of Germany“ zu sehen sein wird, steht noch nicht fest. Fest steht nur: es geht weiter. Jörgs Coach ist Mark Forster.

