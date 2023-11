Teure Werkzeuge aus Gartenhaus gestohlen

Die Täter hatten leichtes Spiel, weil das Gartenhaus in Apfeltrach nicht abgeschlossen war.

Unbekannter Täter haben im Leonhardiweg in Apfeltrach aus einem unversperrten Gartenhaus mehrere Gartengeräte im Gesamtwert von 770 Euro gestohlen. Laut Polizei waren darunter mehrere hochwertige Elektrogeräte der Marken Stihl und Sachs-Dolmar. Der Diebstahl ist bereits zwischen dem 6. und 10. November passiert, wurde aber erst jetzt gemeldet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08261/76850 mit der Polizei in Mindelheim in Verbindung zu setzen. (mz)