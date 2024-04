Bad Wörishofen begründet den Tag des Ehrenamts – und erntet dafür auch Kritik

Plus In Bad Wörishofen gib es einen vierten verkaufsoffenen Sonntag – weil es einen neuen Festtag gibt. Im Stadtrat haben dazu manche eine klare Meinung.

Mit einem Tag des Ehrenamts will die Stadt Bad Wörishofen künftig in der Innenstadt die Arbeit der Vereine und Verbände würdigen. Die Idee präsentierte Ordnungsamtsleiter Simon Bayer dem Stadtrat. Dort gab es allerdings sogleich Kritik. Der Vorwurf: Man konstruiere einen Anlass, um einen weiteren verkaufsoffenen Sonntag abhalten zu können. Ehrenamtliche, die ohnehin schon eingespannt seien, würden durch den Tag noch weiter belastet.

In Bad Wörishofen sind bislang drei verkaufsoffene Sonntage für das Jahr 2024 genehmigt. Ein vierter Tag war schon vor einigen Wochen im Gespräch, ein Datum stand allerdings noch nicht fest. Favorit schien zunächst der 1. Mai zu sein, nachdem es Knatsch um die Ausrichtung der beliebten Oldtimer-Meile gegeben hatte und diese schließlich von den Organisatoren abgesagt wurde.