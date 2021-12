Bad Wörishofens Kolpingsfamilie wächst auch in der Corona-Krise

Plus Beim Kolping-Gedenktag ehrt der kirchliche Verband aus Bad Wörishofen seine treuesten Mitglieder und zeigt auf, wie das kommende Jahr gestaltet werden soll.

Von einem einschneidenden Führungswechsel war das Jahr 2021 bei der Bad Wörishofer Kolpingsfamilie geprägt: Alois Kistler wurde im Sommer als Nachfolger von Thomas Dressel zum neuen Vorsitzenden der kirchlichen Vereinigung gewählt (wir berichteten). Dressel war bis zur Jahresmitte 27 Jahre lang der Bad Wörishofer Kolpingsfamilie vorgestanden. Zum Kolpinggedenktag gestaltete die Bad Wörishofer Kolpingsfamilie einen feierlichen Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche St. Justina. Alois Kistler blickte dort auf die ersten Monate seiner Amtszeit zurück.