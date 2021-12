Das kleine Goggomobil aus Bad Wörishofen kommt groß raus

Plus Michael Scharpf aus Bad Wörishofen hat ein Händchen für ungewöhnliche Fahrzeuge. Das macht ihn nicht nur für das Deutsche Museum zum begehrten Partner, wie am zweiten Weihnachtsfeiertag zu sehen sein wird.

Ungewöhnliche Fahrzeuge haben es Michael Scharpf aus Bad Wörishofen angetan. Seine Leidenschaft für das Goggomobil beschert ihm dabei immer mehr Aufmerksamkeit – denn mittlerweile sind die Fahrzeuge selten und Michael Scharpf hat ein paar ganz besondere Ausführungen in der Garage. Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist seine Sammlung im TV zu sehen.