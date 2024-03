Bad Wörishofen

06:00 Uhr

Die Bahn baut das Bahnhofsgelände in Bad Wörishofen um

Plus Bund und Bahn investieren ab April fast drei Millionen Euro in Bad Wörishofen. Jetzt steht fest, wie sich das Bahnhofsareal verändern wird. Was Reisende jetzt wissen müssen.

Von Markus Heinrich

Bad Wörishofens Bahnhof ist längst saniert, allerdings auch in Privatbesitz. Nun sind die Außenanlagen am Gleis an der Reihe. Das übernimmt die Deutsche Bahn, der weiterhin die Gleisanlagen gehören. Im April beginnen die Arbeiten. Wie eine Bahnsprecherin mitteilte, wird der Bahnhof Bad Wörishofen "voraussichtlich vom 8. April bis zum 1. Juni nicht zur Verfügung stehen." Ein Ersatzverkehr werde eingerichtet.

Damit beginnt der Neubau des Bahnsteig am Bahnhof Bad Wörishofen. Das teilte eine Bahnsprecherin auf Nachfrage unserer Redaktion mit. "Im Zuge der Bauarbeiten wird dabei zunächst der vorhandene, bereits höhengleich an den öffentlichen Raum angebundene Außenbahnsteig zurückgebaut und komplett neu errichtet", sagt die Sprecherin. Die Bahnsteighöhe wird auf 55 Zentimeter über der Schienenkante erhöht. Das soll den Reisenden den Zustieg in die Züge in Bad Wörishofen erleichtern. Daneben werde auch die Ausstattung des Bahnsteigs modernisiert, kündigt die Bahn an.

