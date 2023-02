Bad Wörishofen

Eltern empört über drohende Kita-Kosten in Bad Wörishofen

Plus Gebührenpläne der Stadt sorgen für Fassungslosigkeit in der Elternschaft. Dann macht Bürgermeister Stefan Welzel eine überraschende Ankündigung.

Von Markus Heinrich

Eltern in Bad Wörishofen müssen sich auf deutlich höhere Gebühren für Kindergärten, Krippen und im Hort einstellen. Mehrere Eltern haben sich an unsere Redaktion gewandt, weil teils eine Verdoppelung der Gebühren im Raum steht. Das geht aus Zahlen hervor, welche die Stadtverwaltung an die Elternbeiräte verschickt hat. Familien mit mehreren betreuten Kindern könnte es sogar noch härter treffen. Am Mittwoch schlugen die Wellen hoch. Am Nachmittag machte Bürgermeister Stefan Welzel dann eine überraschende Ankündigung.

