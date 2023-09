Festival der Nationen in Bad Wörishofen: So halten sich die Nachwuchsmusiker fit

Schießen statt streichen, laufen statt lernen: Bayerns größte Klassik-Talente bereiten sich in Bad Wörishofen auf ihren Auftritt mit Weltstar Igor Levit vor.

Schießen, laufen, schwimmen, alles in Bad Wörishofen - doch hier bereitet sich nicht etwa ein Sportteam auf Olympia vor, sondern die besten Nachwuchsmusiker Bayerns auf ihren großen Auftritt beim Festival der Nationen.

Sie sind junge begeisterte Musikerinnen und Musiker der klassischen Musik, elf bis 17 Jahre jung und kommen aus ganz Bayern. Sie haben sich für das Vorspielen beworben und dort ihr Wunschziel erreicht. Sie werden als vbw-Festivalorchester beim Festival der Nationen in Bad Wörishofen gemeinsam mit Weltklassepianist Igor Levit die Besucherinnen und Besucher einen Abend lang begeistern. Ihr großer Auftritt ist am Samstag, 23. September, um 20 Uhr für das „Klavierkonzert für Klavier und Orchester Nr. 5 in Es-Dur, op. 73“ von Ludwig van Beethoven. Die 32 jungen Musiker und 41 jungen Musikerinnen sind dann unter der bewährten Leitung von Christoph Adt die ganz Großen auf der Bühne im Kursaal. Das Engagement und die hohe Konzentration bei den Proben in Bad Wörishofen erfordern allerdings sehr viel Energie.

145 Bilder Festival der Nationen mit Stars und Sternchen in Bad Wörishofen Foto: Bernd Feil und Karl-Josef Hildenbrand

Nicht nur die stundenlangen täglichen Übungen zu Hause, sondern auch die Registerproben mit den einzelnen Dozenten erfordern starkes Dabeisein. Ausgleich dafür sind einige sportliche Aktivitäten mit Spiel und Spaß, an denen sie freiwillig teilnehmen können. Teamgeist wird gefördert und neue Freunde lernen sie kennen. Zu den Aktivitäten gehörte auch ein „Biathlon“ in der Sporthalle der Beruflichen Schulen Bad Wörishofen. Ausgerichtet wurde diese „Trockenübung“ vom Bayerischen Skiverband.

35 Bilder Hinter den Kulissen der Abschlussgala beim Festival der Nationen Foto: Bernd Feil, Simon Ledermann

Werkstudentin Julia Pahnke erläuterte den jungen Musikerinnen und Musikern die einzelnen Disziplinen. Sie studiert Sportmanagement und zeigte den rund 40 Jugendlichen und ihren Betreuern Alexander Roch und Marcel Mollin unter anderem Gleichgewichtsübungen, Hindernislaufen, Ballwerfen mit Zielscheiben und natürlich die beliebten Schießübungen. Dabei wurde viel gelacht. Denn ohne Schnee auf glattem Turnhallenboden, da war das Fortbewegen auf „Skiern“ ein echter Kraftakt.

33 Bilder So schön war das Musikfest in Bad Wörishofen Foto: Franz Issing

Traditionell gehörte auch ein Besuch in der Therme zum Programm. Beim gemeinsamen Foto vor den glänzenden Fenstern der Südseetherme, in denen sich die Palmen spiegelten, wurde ebenfalls viel gelacht. Anschließend gehörten den Jugendlichen eineinhalb Stunden Entspannung in der Wärme und der Badespaß.

Lesen Sie dazu auch