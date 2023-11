Flüchtlinge: Integrationslotse kommt in Bad Wörishofen später als erhofft

Plus Ein Integrationslotse soll sich in Bad Wörishofen um die Flüchtlingssituation kümmern. Doch das gestaltet sich schwieriger als gedacht.

Bis in Bad Wörishofen ein Integrationslotse oder eine Integrationslotsin für Geflüchtete die Arbeit aufnehmen kann, wird es länger dauern als den Verantwortlichen lieb ist. Das wurde nun im Stadtrat deutlich. Dort gab es zudem Irritationen darüber, was die Person leisten soll, wenn sie denn einmal gefunden ist.

Die nötige Stelle eines Integrationslotsen für Flüchtlingsangelegenheiten kann erst im Stellenplan 2024 geschaffen werden, wie sich nun herausstellte. Zudem stellt sich die Frage nach der Finanzierung. Hier gibt es nun Klarheit, denn der Landkreis hat laut Bürgermeister Stefan Welzel ( CSU) zugesichert, eine Anschubfinanzierung leisten. Es geht um 500 Euro pro Monat für die Dauer von sechs Monaten. Welzel berichtete außerdem, dass Landrat Alex Eder (FW) prüfen will, ob noch mehr möglich ist. Bad Wörishofen selbst könne dagegen keine Anträge auf Zuschüsse stellen, wurde im Stadtrat deutlich.