Bad Wörishofen

12:15 Uhr

Frauen stellen in Bad Wörishofen Kunstwerke aus

Plus Vier Künstlerinnen präsentieren ihre Werke in der Ausstellungshalle des Kunstvereins Bad Wörishofen. Was sie verbindet und welche Stücke gezeigt werden.

Von Tina Schlegel

Der Vorschlag, die Ausstellungshalle Kunstwerke des Kunstvereins Bad Wörishofen für eine Frauen-Ausstellung zur Verfügung zu stellen, kam von Gabriele Ritter. Sie selbst ist Mitglied im Vorstand und hatte ein klares Bild vor Augen, wen sie dafür gewinnen wollte: „Ich legte bei der Auswahl Wert auf die Vielfalt und Qualität des künstlerischen Schaffens und einen ganz eigenen Stil.“ Die vier Künstlerinnen kennen sich aus den Kunstvereinen Mindelheim und Bad Wörishofen. Der Name für die Ausstellung kam von Peter Schmid – KoKoMaRi, die Anfangsbuchstaben der Künstlerinnen verbunden zu einem Begriff, der energiegeladen, phantasievoll und lebensfroh klingt, aber auch nach Bewegung und Musik, auf jeden Fall bunt!

„Wir waren sofort begeistert“, erzählt Gabriele Ritter, die bei dem Titel an Sommer, Kreativität und Frauenpower denkt. Neben Gabriele Ritter gehören Julia Konietzko, Lucia Maier und Petra Kollmannsberger zu dem Viererbund. Die Vielseitigkeit entsteht aber nicht nur aus diesem Zusammenschluss, sondern schon bei jeder einzelnen Künstlerin. Petra Kollmannsbergers künstlerisches Repertoire etwa umfasst unter anderem Zeichnungen, Aquarelle, Ölmalerei und abstrakte Arbeiten in Acryl sowie Fotografie. Lucia Maier und Gabriele Ritter arbeiten zwar beide leidenschaftlich gern mit Acryl, widmen sich aber sehr unterschiedlichen Motiven: Während Maier Stadtansichten, Autos und Frundsbergmotive liebt und in ihren Werken ausdrucksstark einfängt, sind es bei Ritter die Natur, Gärten und Blumen, die sie inspirieren.

