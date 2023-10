Hubertuswoche in Bad Wörishofen lässt auch die Kinder staunen

Wissenswertes über Wald und Wild bietet in Bad Wörishofen die Hubertuswoche. Diesmal geht es auch um Superfood.

Noch sind die Temperaturen sommerlich, doch der Herbst zeigt seinen Einzug im Kalender an. Er ist ein Garant für die traditionelle Hubertuswoche in Bad Wörishofen. Sie hat auch in diesem Jahr wieder sehr viel zu bieten.

Schulklassen aus Wiedergeltingen und Bad Wörishofen erfahren Altes und Neues bei der großen Ausstellung „Unsere Wildtiere“ im Foyer des Kurhauses. Die mit viel Liebe gestalteten, echt wirkenden Vögel wie den kleinen Sperlingskauz und den großen, balzenden Auerhahn. Füchse, Dachse, Frischlinge, Biber und viele andere Tiere unserer Heimat bilden einen Kontrast zu den vielen Informationskästen. Große Plakate zeigen in Bild und Wort Wissenswertes. Heimischen Honig gibt es zu probieren und zu kaufen. Aus Honigwaben hergestellte kleine hübsche Skulpturen und Kerzen vom Imker machen das Ganze jedes Jahr komplett.

Diesmal geht in Bad Wörishofen auch um lokales Superfood und Basteln mit Naturmaterialien

Kneipp-Gesundheitstrainerin Karin Bendlin spricht über „Brennnessel, Leinsamen und bittere Kräuter“, dem heimischen Superfood!Die Hubertuswoche macht es möglich gemeinsam mit dem Jäger oder mit dem Förster auf Exkursion durch Feld und Wald zu streifen. Viel Interessantes gibt es zu erfahren, zu Fuß und auch per Fahrrad, auch beim Besuch einer Fischzucht.

Herbstbasteln mit Naturmaterialien für Kinder steht diesmal ebenfalls auf dem Programm. Um das Immunsystem zu stärken, wird „Waldbaden“ sehr empfohlen. Und da bekanntlich mit Musik alles viel besser geht, werden am Sonnag, 15. Oktober, um 15 Uhr die Jagdhornbläser im Musik-Pavillon (bei schlechtem Wetter im Kurhaus“ ein Konzert geben. Gleich zu Beginn der Hubertuswoche luden die Jagdhornbläser zum festlichen Gottesdienst in die Stadtpfarrkirche St. Justina ein. Die Alphornbläser stimmten gleich zu Beginn der Hubertuswoche zum Verweilen und Betrachten ein. Die Ausstellung „Unsere Wildtiere“ im Foyer des Kurhauses ist bis zu 15. Oktober täglich von 9.30 bis 17.00 Uhr zu besuchen.

