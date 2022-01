Bad Wörishofen

vor 40 Min.

Kantorin Tanja Schmid verlässt die Erlöserkirche in Bad Wörishofen

Plus Nach zehn Jahren verlässt Kantorin Tanja Schmid die Kneippstadt. Auch ihr Abschied war musikalisch.

Von Maria Schmid

„Alles hat seine Zeit und jegliches Vornehmen unter dem Himmel seine Stunde.“ (Buch „Prediger“) Für Kantorin Tanja Schmid von der Evangelisch-Lutherischen Erlöserkirche in Bad Wörishofen schlug am Silvesterabend nach zehn Jahren ihres segensreichen Wirkens die Stunde des Abschieds. Es ist jedoch auch die Zeit für den Neuanfang in der evangelischen Kirchengemeinde an der Petruskirche in Neu-Ulm.

