Bad Wörishofen

26.01.2024

Kein Klimageld, höhere Kosten für Pflege und Energie: Betroffene berichten

Plus Das Klimageld kommt vorerst nicht. Was bedeutet das für Menschen mit geringem Einkommen in Bad Wörishofen? Die Antworten sind teils überraschend.

Durch die gestiegene CO₂-Besteuerung sind Tanken und Heizen teurer geworden. Die Einnahmen der CO₂-Besteuerung sollten eigentlich am Ende eines Jahres in Form von "Klimageld" pauschal an alle Bürger ausgeschüttet werden, um eine zusätzliche Steuerlast zu vermeiden, nun kommt es vorerst doch nicht. Gemeinsam mit steigenden Lebensmittel- und Pflegekosten wird das besonders für ältere Menschen zum Problem. "Wir haben mit vielen Bedürftigen zu tun, da ist immer wieder die Not groß", sagt Peter Fischer von der Bürgerhilfsstelle der Stadt Bad Wörishofen.

Steigende Energie- und Lebensmittelkosten machten immer mehr Menschen Sorgen, die Klagen nehmen zu. Das berichtet Peter Fischer von der Bürgerhilfsstelle Bad Wörishofen. Trotzdem halte sich die Anzahl der Hilfesuchenden in der Bürgerhilfsstelle über Jahre hinweg konstant. "Aktuell kann ich keine vermehrten Anträge feststellen, das einzige, was sich seit Anfang letzten Jahres wesentlich gesteigert hat, sind die Wohngeldanträge." Das läge jedoch daran, dass nach der Wohngeldreform wesentlich mehr Menschen Wohngeld beziehen können. "Da hat der Staat im Prinzip schon versucht, einen Ausgleich zu schaffen." Die Anzahl der beispielsweise durch eine große Nebenkostennachzahlung in Not geratenen Menschen, für die er Hilfe bei der Kartei der Not beantragt hat, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung, sei nicht übermäßig gestiegen.

