Knatsch um den neuen Tag des Ehrenamts in Bad Wörishofen geht weiter

In Bad Wörishofen gibt es heuer erstmals einen Tag des Ehrenamtes

Plus Einer der größten Unterstützer des Ehrenamts in Bad Wörishofen zeigt sich irritiert von dem neuen Tag. Im Einzelhandel hält man die Kritik für unbegründet und wirbt um Verständnis.

Von Helmut Bader, Helmut Bader, Markus Heinrich

In Bad Wörishofen gibt es heuer erstmals einen Tag des Ehrenamtes, flankiert von einem vierten verkaufsoffenen Sonntag. Schon im Stadtrat herrschte teils Skepsis, die Rede war von einem konstruierten Tag. Nun kritisiert auch der Stifter des Bad Wörishofer Ehrenamtspreises den neuen Ehrenamtstag. Die Aktiven Einzelhändler halten die Kritik an dem Vorhaben dagegen für unbegründet.

Mehr als irritiert zeigte sich der Bad Wörishofer Mäzen und vielfache Sponsor Hans Kania über die Vorgehensweise des Stadtrates vor dem Beschluss des Tags des Ehrenamtes. Der Rat hatte der Idee von Handel und Ordnungsamt bei vier Gegenstimmen zugestimmt. Der Tag des Ehrenamts wird am Sonntag, 23. Juni, gefeiert. Betroffen mache ihn, so Kania, dass dabei nicht erwähnt worden sei, dass es bereits seit 2016 den von ihm gestifteten Ehrenamtspreis gibt. Immerhin 21 Personen aus 17 ehrenamtlichen Vereinigungen seien in dieser Zeit damit bedacht worden.

