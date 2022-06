Bad Wörishofen/Memmingen

Bluttat in Bad Wörishofen: Rusi I. muss für siebeneinhalb Jahre in Haft

Rusi I. bespricht sich im Saal 132 des Landgerichts in Memmingen mit seinem Verteidiger Alexander Esser. Der 28-Jährige ist wegen Totschlags angeklagt.

Plus Das Urteil für die Tat in Bad Wörishofen steht fest. Außerdem muss der 28-Jährige ein Jahr und neun Monate in eine Entzugseinrichtung und für die Tochter seiner getöteten Partnerin aufkommen.

Von Dominik Bunk

Gegen Rusi I., der in der Nacht zum 28. März vergangenen Jahres im ehemaligen Kurhotel Raffler seine Freundin Velina F. mit mehr als 30 Messerstichen getötet haben soll, verkündete das Memminger Schwurgericht heute, nach mehr als zehn Verhandlungsterminen und 22 Zeugenaussagen, sein Urteil.

