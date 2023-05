Bad Wörishofen

06:00 Uhr

Nicht zu lange fiedeln: Neue Regeln für Straßenmusik in Bad Wörishofen

Etwas dazuverdienen: Der leere Stuhl eines Straßenmusikers. In Bad Wörishofen sollen dafür bald strengere Regeln gelten.

Plus Mit klaren Regeln für Straßenmusik will Bad Wörishofen eine "Dauerbeschallung" in der Fußgängerzone verhindern. Dabei gibt es auch Überraschungen.

Musik und Gesang im Sommer in der Fußgängerzone, vielleicht ein wenig Pantomime, die Freiheit der Kunst - endet da, wo Bad Wörishofens Satzung für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen beginnt. Diese Satzung wurde jetzt ergänzt, um einen umfangreichen Teil zur Straßenkunst. Für diese sollen künftig klare Regeln gelten. Wer zu lange an einer Stelle fiedelt, könnte sich damit bald Ärger einhandeln.

Wer durch Bad Wörishofens Fußgängerzone spaziert, trifft an manchen Tagen auf Musikerinnen oder Musiker, die für Unterhaltung sorgen und dafür Kleingeld von den Zuhörerinnen und Zuhörern erhalten. Künftig werden die Künstlerinnen und Künstler dabei womöglich öfter auf die Uhr schauen. Denn die neue Sondernutzungssatzung - wenn sie denn beschlossen wird - regelt klar, dass halbstündlich ein Standortwechsel erfolgen muss. Ottilia Trommer ( CSU) erfuhr auf Nachfrage, dass man mit diesem Passus eine "Dauerbeschallung" einzelner Standorte vermeiden wolle.

