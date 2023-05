Bad Wörishofen

vor 34 Min.

Notker Wolf teilt gegen "Moralwächter", wie die Letzte Generation" aus

Notker Wolf sparte bei seinem Vortrag in Bad Wörishofen nicht mit Kritik an aktuellen Entwicklungen.

Plus Der einstige Welt-Repräsentant der Benediktiner kritisiert in Bad Wörishofen "Letzte Generation", Heizungsgesetz und "selbsternannte Weltverbesserer".

Von Helmut Bader

Wenn der frühere Abtprimas des Benediktinerordens in Bad Wörishofen referiert, dann hat er dabei fast ein Heimspiel. Geboren ist der nun in St. Ottilien wohnhafte Notker Wolf nämlich in Bad Grönenbach, wo Pfarrer Sebastian Kneipp seine ersten Schritte zur Verwirklichung seines Traumes, Priester zu werden, machte. Dass Wolf deshalb auch zu Kneipp eine enge Beziehung hat, erfuhren die Gäste seines Vortrags im Pfarrsaal von St. Justina. Dort forderte er mehr Gelassenheit - und teilte kräftig gegen die Regierung aus.

Notker Wolf ist Kneippianer. Er halte sich an dessen Vorgaben einer naturbezogenen Lebensweise, einschließlich kalter Dusche am Morgen und geordnetes Leben, wie er erzählte. Im Gespräch mit ihm nach dem Vortrag, betonte er, dass es ihm ebenso wie Sebastian Kneipp darauf ankomme, alle Menschen ernst zu nehmen. Kneipps Lebensphilosophie entspreche in vielen Bereichen auch der seinigen, wenn es etwa darum gehe, die Dinge des Lebens mit Gelassenheit anzugehen.

