Radfahrer stürzt in Bad Wörishofen mit mehr als 2,5 Promille

Bei einem Unfall in Bad Wörishofen wird ein 29-jähriger Radfahrer verletzt. Wie sich herausstellte, war der Mann stark betrunken.

Ein Radfahrer hat sich bei einem Sturz in Bad Wörishofen verletzt. Die Polizei stellte fest, dass der Mann sehr betrunken war. Der Schnelltest nach dem Unfall am Donnerstagabend habe einen Wert von mehr als 2,5 Promille erbracht, berichtet die Polizei. Der 29-jährige Fahrradfahrer habe sich bei dem Sturz im Gärtnerweg leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ordnete zudem eine Blutentnahme an. Den Radfahrer erwartet eine Strafanzeige. (mz, mhe)

Lesen Sie dazu auch