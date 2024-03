Sebastianeum: Stadtrat verlangt Informationen vom Bürgermeister

Plus Wie geht es mit dem Sebastianeum in Bad Wörishofen weiter? Im Stadtrat fühlt man sich offenbar unzureichend informiert.

Bad Wörishofens Stadtrat hat Bürgermeister Stefan Welzel ( CSU) einstimmig dazu aufgefordert, umfänglich über den Stand der Dinge bezüglich des Sebastianeums zu informieren. Zweiter Bürgermeister Daniel Pflügl (Grüne) richtete dabei deutliche Worte an Welzel.

Den Antrag für eine ausführliche Information hatten Pflügl und Dritte Bürgermeisterin Michaela Bahle-Schmid (CSU) gemeinsam eingebracht. "Die Zukunft des Sebastianeums liegt uns und den Bürgern am Herzen", sagte Pflügl im Rat. "Deshalb erfordert es der Anstand, dass wir und die Bürger informiert bleiben."