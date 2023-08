Solar-Ausbau in Bad Wörishofen etwas langsamer als im Bundesdurchschnitt

Das Vergleichsportal Selfmade Energy hat die Zahlen zu Sonnenenergie in Bad Wörishofen ausgewertet. So schneidet die Kneippstadt im Städteranking ab.

Im zweiten Quartal 2023 wurden in Bad Wörishofen insgesamt 50 Solaranlagen neu installiert. Dies entspricht einem Zuwachs von 6,2 Prozent im Vergleich zur letzten Datenerhebung im März 2023. "Damit liegt das Wachstum in Bad Wörishofen unter dem bundesweiten Durchschnitt aller deutschen Städte", teilt das Vergleichsportal Selfmade Energy mit. Der Durchschnitt liege bei acht Prozent. Die Gesamtzahl der in Bad Wörishofen installierten Solaranlagen beträgt demnach aktuell 863 Anlagen – das entspricht ungefähr einer Fläche von zwölf Fußballfeldern.

Die installierte Leistung in Bad Wörishofen aus Sonnenkraft liegt derzeit bei insgesamt 19 Megawatt. Gemessen an der Anzahl der PV-Anlagen pro 1000 Einwohner schafft Bad Wörishofen es im Ranking der Städte auf Platz 539 – gemessen an der insgesamt installierten Leistung auf Rang 393. Das geht aus den offiziellen Photovoltaik-Ausbauzahlen der Bundesnetzagentur für das Jahr 2023 hervor, die das Vergleichsportal für Solaranlagen Selfmade Energy jetzt erneut für 2050 Städte ausgewertet hat.

Solarexperte Rosengart sieht Verbesserungen bei Wartezeiten und Preisen

Solarexperte Tim Rosengart, Geschäftsführer des Vergleichsportals, schätzt die Entwicklungen im zweiten Quartal 2023 folgendermaßen ein: „Unter dem Eindruck des russischen Angriffs auf die Ukraine fragte im vergangenen Jahr kaum jemand nach dem Preis einer Solaranlage. Das entscheidendste Kriterium war, welche Firma am schnellsten installieren konnte." Das allerdings hätten "viele Solarfirmen schamlos ausgenutzt", kritisiert Rosengart.

Mittlerweile wendet sich jedoch das Blatt: Die Solarfirmen haben die vielen Aufträge aus 2022 abgearbeitet und zudem neue Kapazitäten geschaffen. Probleme in den Lieferketten, in Folge der Corona-Pandemie, haben sich ebenfalls aufgelöst." Man stelle fest, dass sich die Wartezeiten für die Anlageninstallation teilweise auf vier Wochen verkürzt hätten. Zudem würden manche Anbieter die Preise senken, um neue Aufträge zu gewinnen. "Für viele Hausbesitzer dürfte jetzt der optimale Zeitpunkt zur Anschaffung einer PV-Anlage gekommen sein”, findet Rosengart. (mz)

